En 21.5% baja letalidad del COVID-19 en Cortés

San Pedro Sula.

La cantidad de muertos por el coronavirus en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula ha disminuido, aseguró ayer a LA PRENSA el viceministro de Salud y coordinador de la atención de la pandemia de COVID-19 en la zona norte, Roberto Cosenza.

El departamento de Cortés es el epicentro de la pandemia en el país, con 1,852 contagios de los 3,100 que se reportan a nivel nacional.

Cosenza expresó que en lo que respecta a Cortés se tiene el mayor número de personas recuperadas, debido a que el tratamiento ha dado los resultados.

Villanueva y Choloma son los municipios con más contagios de COVID-19 de la Región de Salud de Cortés, después de San Pedro Sula.

Detalló que la letalidad en los municipios que comprende la región de Salud de Cortés estaba en un 30% y bajó a un 8.5%; es decir, que se redujo en un 21.5%, mientras que en San Pedro Sula era del 10% y ahora se sitúa en 6%.

“Esto se debe a que hay personas que están reaccionando bien al tratamiento, aunque hay unas que siguen llegando tarde a los centros asistenciales, pero en este momento hemos podido dar respuesta. Las salas de los hospitales no están colapsadas y lo que hemos hecho es ir habilitando más camas para descongestionar los hospitales”, aclaró Cosenza.

Los hospitales Leonardo Martínez y Mario Rivas no tuvieron fallecidos a causa del COVID-19 el domingo y el lunes, pero ayer reportaron dos fallecidos, uno en cada sanatorio.

Inmunidad comunitaria

El viceministro se refirió a que hay muchas personas en San Pedro Sula y los municipios aledaños que son portadores del coronavirus, pero no desarrollan síntomas y, como no presentan malestar, no acuden a los establecimientos de salud.

“Hay muchos pacientes que nosotros no vamos a diagnosticar que han tenido o están pasando la enfermedad como asintomáticos, ya que no van a los hospitales y no creen en la enfermedad, y los casos que tenemos es a quien decide hacerse el examen”, manifestó.

Datos - Las autoridades de la Secretaría de Salud aseguraron que los centros de atención a pacientes con COVID-19 están abastecidos de los medicamentos que han recomendado los intensivistas que están en las salas de cuidados intensivos. - 80 por ciento de las personas padecen de manera leve y en autoaislamiento el coronavirus y solo el 20% se complica.

Explicó que la inmunidad comunitaria significa que cada día se tendrán más pacientes sanos porque el organismo ha desarrollado defensas ante el virus. “Cada vez disminuirá la cantidad de personas afectadas por el virus, esto le dará a la mayoría de personas, pero será paulatino”.

Carlos Leitzelar, jefe del Laboratorio de Virología en San Pedro Sula, expresó que desde que se habilitó han procesado 4,194 pruebas, de las cuales el 52% han dado positivas.