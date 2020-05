El 3% de los hondureños padece cáncer de piel  

San Pedro Sula, Honduras.



El cáncer de piel aparece de forma repentina, las personas que lo padecen comienzan a notar algo rojito o color oscuro que descama un poco su piel y que sangra a veces.



Según estadísticas de los expertos, el 3% de los hondureños lo padecen, la mayoría de los afectados son personas de tez clara que se han expuesto al sol de manera prolongada y que no usan protector. Solo en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, uno de los centros de referencia de Honduras, se detectan de 2 a 3 casos cada semana, más de 10 personas al mes, aunque en este año en dos días se reportaron 15 casos



El cáncer de piel se manifiesta principalmente en las zonas de la piel más expuestas al sol, como el cuero cabelludo, el rostro, los labios, las orejas, el cuello, el pecho, los brazos y las manos, y, en el caso de las mujeres, las piernas. Pero también puede formarse en áreas que rara vez ven la luz del día: las palmas de las manos, debajo de las uñas de las manos o de los pies y el área genital.

Independientemente del color de la piel, toda persona puede contraer cáncer de piel. Sin embargo, tener menos pigmento (melanina) en la piel proporciona menos protección contra la radiación UV perjudicial. Si tienes cabello rubio o pelirrojo, ojos claros y pecas o te quemas fácilmente con el sol, es más probable que desarrolles cáncer de piel que una persona con piel más oscura.

Tenga cuidado La exposición al sol tiene que ser por 5 a 30 minutos de 7:00 a 10:00 am o después de las 4:00 a 6:00 pm. La exposición de 10:00 a 4:00 pm es cuando la radiación ultravioleta incide sobre la superficie terrestre y penetra más fácilmente sobre la piel, dañando el ADN que nos protege contra el cáncer de piel

En mayo se conmemora el mes del Cáncer de Piel a nivel mundial y, aunque no se celebró la Semana del lunar en el Rivas como todos los años debido al nuevo coronavirus, solo en esta actividad se diagnostica a entre 50 y 70 personas con esta enfermedad.





Tome nota Tomar el sol es necesario, solo que debe hacerlo a las horas adecuadas, ya que tiene grandes beneficios, como vitamina D para sus huesos y dientes, mejora el aspecto de su piel, estimula sus defensas y equilibra el colesterol. Además, la luz solar favorece el estado de ánimo y mejora la calidad del sueño.

“Las personas no se protegen de los rayos del sol, esto debido a la indiferencia, la falta de educación, por eso realizamos la actividad con el objetivo de concientizar y prevenir para que las personas acudan a tiempo a una detección temprana del cáncer de piel.También debido a que no utilizan los medios de protección contra la radiación solar, que son los filtros solares”, dice Cándido Mejía, especialista en dermatología.

Examinar su piel regularmente puede ayudar a identificar cualquier lunar u otro crecimiento nuevo o anormal. Examínese antes de que tenga la probabilidad de convertirse en cáncer de piel.





Afecta a todos sin distinción



El cáncer de piel puede afectar tanto a hombres como mujeres, y en su mayoría son personas que se sobreponen de una forma exagerada a la exposición del sol.



“Comienza inicialmente de forma repentina y la persona que padece de esto son lesiones únicas, empieza como una ronchita pequeña, a veces sangra fácilmente y varía en colores, a veces de color negro, rojo, blanco blanquecino, traslúcido y puede formar pequeña úlcera o herida”, manifiesta el experto.



Mejía recomienda utilizar sombrero, gorro, anteojos y camisas largas para evitar la sobreexposición al sol en los brazos.



El experto comenta que el cáncer de piel sí tiene cura, siempre y cuando se detecten a tiempo lesiones menores de 3 a 4 centímetros de diámetro, así que a cuidarse.

Siga estos consejos

1.- Tenga cuidado con el sol, en particular para los niños. Utilice protección solar y no use cabinas solares. Protéjase contra sustancias cancerígenas en el trabajo.



2.- Las radiaciones ultravioleta, y en particular las solares, son carcinógenas para el ser humano y provocan todos los principales tipos de cáncer de piel, como el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma.

3.- Utilice ropa que cubra. Las prendas de manga larga, los sombreros de ala ancha y las gorras ayudan a proteger la piel. También se aconseja usar gafas con cristales que contengan filtros ultravioleta.

4.- Crema solar los 365 días. Los dermatólogos recomiendan usar fotoprotectores a diario, incluso en los días nublados, con un factor superior a 30 y que actúen contra la radiación UVA Y UVB. ¿Cuándo aplicarlos? Media hora antes exponerse al sol, reponiéndolo cada dos horas o más si mojamos la piel o existe sudoración excesiva.

5.- Déficit de vitamina D. La absorción de este nutriente está directamente relacionada con la exposición solar. Desde la AEDV recuerdan que el uso de fotoprotectores de forma regular no impide sintetizar la cantidad suficiente de vitamina D.

-