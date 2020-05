Director de Invest-H dice que no renunciará, a pesar de supuestas compras sobrevaloradas

Tegucigalpa.



Semanas atrás, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elaboró un informe denunciando polémicas compras hechas por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



Percoladoras, televisores y mascarillas sobrevaloradas figuraron en el documento "La corrupción en tiempos del COVID-19". Tras salir a la luz pública las polémicas compras, Gabriel Rubí, titular de Copeco, fue destituido de su cargo.



Con suerte diferente ha corrido Marco Bográn, director ejecutivo de Invest-H, quien este miércoles aseguró que el presidente Juan Orlando Hernández no le ha pedido retirarse de su cargo.

En el foro La Entrevista de Canal 11, el funcionario afirmó que los señalamientos del CNA no lo llevarán a renunciar como titular de Invest-H.



“No voy a renunciar de mi cargo y voy a continuar al frente de esta postura, de esta posición, dignamente, como ciudadano responsable y comprometido con la salud del país”, resaltó Bográn.



Agregó que el presidente Hernández “no me ha pedido retirarme del cargo. A diferencia de muchos otros funcionarios dentro de la administración pública, mi equipo de trabajo y yo somos gente de carrera administrativa. Tengo 14 años de estar dentro de esta institución, todos estamos comprometidos con Honduras, no con un partido político, ni con una institución en particular”.

Demanda

Por otra parte, Bográn avisó que va a presentar una demanda judicial contra los funcionarios del CNA, Gabriela Castellanos y Odir Fernández, por calumnias e injurias, a raíz del informe sobre las compras de emergencia realizadas por Invest-H.



El CNA señaló en ese informe una supuesta sobrevaloración, por parte de Invest-H, de más de 57.5 millones de lempiras en compras de mascarillas.



“Tengo un repudio total y es hacia las actuaciones o desempeño de los miembros de la dirección ejecutiva del CNA, en este caso de la directora ejecutiva y el jefe de investigación; creo que ambos han fallado en el profesionalismo”, afirmó Bográn.



Advirtió que después de la pandemia Castellanos y Fernández “tendrán que responder a los tribunales, porque no se puede ir a la diestra y siniestra destruyendo reputaciones, vidas, familias, como si no hay consecuencias, y sí las habrán, y quiero recordarles a ellos que marquen mi palabra hoy porque mañana me van a ver”.