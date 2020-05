“Hay que hacer el esfuerzo de una semana más en confinamiento”: Armando Calidonio

San Pedro Sula.

El alcalde Armando Calidonio trata de ser positivo al hablar de la situación generada por la pandemia en San Pedro Sula, pero no oculta su preocupación, pues, de acuerdo con los análisis, todavía no llegamos al pico de la enfermedad.

¿Cuántos pacientes hay en la unidad COVID de la alcaldía en el Gimnasio Municipal? Ya hay 12 y estamos listos para recibir más, pero hay un protocolo de entendimiento que se firmó con el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, para poder recibir a los pacientes referidos de los hospitales. Ellos tienen que llegar ya con los resultados de los exámenes porque no es un hospital, es una unidad.

La unidad comienza a funcionar en un gran momento porque supuestamente el pico de la enfermedad será el 16 de junio, y faltan semanas para eso, y me preocupa ver que hay demasiada gente en la calle. Ha sido un pleito desde un inicio, y cada uno está haciendo lo que considera mejor. Mi posición era que hace dos semanas se debió cerrar completamente todo para bajar la curva, y somos conscientes de que no era una decisión fácil. Puede ser que estaríamos mejor, pero ya no es para ponerse a criticar, sino unirnos para que la curva baje. Mucha gente dice que hay que abrir, y yo estoy preocupado porque si abrimos la situación empeorará.

¿Cuánto se invirtió en esa unidad?

Nos preparamos para la operatividad de tres meses con una inversión de L57 millones, los cuales se distribuyen en medicamentos, planilla con 51 médicos, 34 enfermeras, 53 personas de logística y administración. Una ambulancia funcionando con tres turnos de paramédicos completos. Cuando pase esta situación, el equipo que se compró siempre quedará en uso.

Entonces, ¿para usted la curva de contagios sigue hacia arriba?

Para mí va subiendo, y la semana pasada hablamos con los médicos de diferentes hospitales y esa es también su preocupación. Ellos están avizorando que pueden tener una avalancha de pacientes, ojalá no sea así, por ello estamos listos en la unidad municipal para que tengan más espacio para atender a los pacientes en crisis.

¿Qué le han dicho los médicos sobre el desconfinamiento?

Dicen que no es tiempo de abrir, yo pienso igual, tomando en cuenta las limitantes que tenemos en el sistema de salud. Si nosotros tuviéramos por lo menos siete hospitales, diríamos que podemos aguantar esa curva; pero por eso estamos trabajando en otras alternativas.

¿También habilitará el gimnasio olímpico?

Hoy entrego el gimnasio olímpico a la Policía Nacional. Se hicieron unos arreglos a las instalaciones, pero será entregado porque muchos policías nacionales y municipales tienen y necesitan ser aislados porque están positivos con COVID. Cuando yo miro que ya la Policía Municipal, la Preventiva y los soldados necesitan aislarse, significa que la curva está en ascenso. No tenemos que ser fatalistas, pero hay que tomar acciones con base en ello. Es un momento para pensar, hacer propuestas, y la gran pregunta es cuándo.

Yo soy 100% proapertura, pero la pregunta es cuándo. Pienso que este no es el momento. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo de una semana más en confinamiento, ojalá no sean dos y ver qué es lo que pasa. Si ustedes revisan, Tegucigalpa está igual que nosotros hace cuatro semanas. Tenemos una gran ventaja, y es que los tratamientos locales de los médicos están funcionando, y mi pregunta es cuántas personas en SPS están contagiadas y para cuántas alcanzará el medicamento. Primero Dios que aguantemos.

¿Se ha sentido respaldado durante esta pandemia?

Hay que resaltar el papel de la Corporación Municipal porque han apoyado sin egoísmo y sin colores políticos, y yo he respondido sin tratar de sobresalir. Una unidad como la que montamos y que está en funcionamiento no la tiene nadie en Centroamérica, y hay un gran equipo atrás. Medicamentos y equipo se han comprado a través de fideicomiso.

¿Considera que los sampedranos todavía temen buscar ayuda al sentir síntomas?

Hemos detectado esa conducta con mucha preocupación. Hay actitudes que son incomprensibles, como la fobia de muchos cuando van a enterrar un fallecido por COVID-19.

Hay un protocolo para hacerlo y evitar la contaminación. Hay un estado mental que no deja razonar a la gente, y eso no debe ser, ya que eso genera miedo, por ello la gente no quiere acudir a buscar ayuda, aunque sienta síntomas. Hace dos semanas le pedimos a la empresa privada emprender una campaña para que la gente sea solidaria si una persona está contagiada porque un momento de pandemia es para ayudarse. Hasta en las mejores colonias de SPS han pedido cierre y hasta han amenazado con hacerlo, pero no es la forma. Hay un segmento fuerte de la sociedad que se está cuidando mucho; otro que hay que ayudarlo porque no tiene cómo cuidarse, y otro que se quiere aprovechar de la situación.

¿Se ha cumplido con la entrega de comida a pobladores de bajos ingresos?

Hay que reconocer que el Gobierno ha enviado la ayuda y nosotros hemos ayudado. Se han entregado alimentos a 200,000 familias, y sabemos que nunca es suficiente, pero hemos atendido a grupos de abogados, músicos, bailarinas, lustrabotas, a vendedores de mercados.

¿Cuándo cree que SPS volverá a su nueva normalidad?

Hay que ser responsables para eso, ya que después lo que saben decir es que el alcalde anda perdido, pero cuando yo miro esta curva que todavía sigue en ascenso y si se cumple que tengamos el pico el 16 de junio, nosotros vamos a ir saliendo a finales de agosto. Hasta ahí comenzaremos con la nueva normalidad. Yo no soy experto, pero pienso que de julio a agosto volveremos a la normalidad.

¿Qué pasó en el asilo?

Lo que pasó ahí es que hay personas con malos genes que hicieron una campaña negativa para afectarme. Ya las tenemos identificadas completamente. Hubo mala intención porque nosotros en la casa hogar hemos trabajado mejorando las instalaciones, y no es de ahorita.

Este es un tema de humanidad, no de querer quedar bien con la gente. Agruparon la información de tal manera que sorprendieron a todo mundo, pero nosotros ya estábamos encima de la situación. Fuimos nosotros los que pedimos que se realizaran las pruebas porque ahí hay un geriatra y médicos que están haciendo su trabajo.

Hubo mala intención, mucho dinero de por medio, y la idea era afectar, y afectaron. Estoy tranquilo porque en primer lugar a mí no me corresponde dar datos de Sinager. Nosotros solicitamos los hisopados y el 14 de noche ellos tuvieron los resultados, y el 15 en la mañana fue todo el relajo, y a nosotros no nos notificaron. ¿De dónde salen los resultados? Lógicamente si yo no los tengo no puedo decir nada. A nosotros no nos notificaron nada, sino que lo hicieron en los medios, entonces hay mala intención.

Nuestra tranquilidad es que hemos hecho lo que corresponde, tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando después de esa crisis, porque hubo una crisis. La Fiscalía empezó a investigar, y qué bueno que lo hagan. Debo decir que desautorizo todas esas colectas particulares a beneficio del asilo Perpetuo Socorro, ya que la Municipalidad se está ocupando de todo. Los 39 abuelitos que resultaron positivos están estables y se les está dando seguimiento. Se está investigando cómo ocurrió el contagio.