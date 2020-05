Presentan proyecto para reducir cobro del alquiler de locales comerciales y viviendas en un 40%

1/3 Proyecto HD @tommydiputado | Se ordena a todas las personas naturales y jurídicas propietarias de locales comerciales o viviendas destinadas para el alquiler, reducir el cobro del alquiler en un 40% del costo mensual ordinario, por el término de dos meses efectivos. pic.twitter.com/AmWFLOhk4T — Congreso Nacional (@Congreso_HND) May 19, 2020 2/3 Proyecto HD @tommydiputado | A partir de la vigencia de este Decreto. Los valores dejados de percibir por este concepto quedarán como una contribución solidaria al gobierno y serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR). pic.twitter.com/vss5rJLfpd — Congreso Nacional (@Congreso_HND) May 19, 2020 3/3 Proyecto HD @tommydiputado | La falta de aplicación de esta disposición dará lugar a aplicación de una multa, que será aplicada por la Secretaria de Desarrollo Económico, una vez interpuesta la respectiva denuncia por el afectado ante la fiscalía del consumidor. pic.twitter.com/VB3XnbHonP — Congreso Nacional (@Congreso_HND) May 19, 2020