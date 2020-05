Luchan contra el Covid-19 y sospechas de kawasaki

“Pedimos a los padres que vacunen a los niños” Los pediatras muestran su preocupación porque muchos padres de familia están prestando atención únicamente al Covid-19 y hay otras enfermedades que están afectando también a la población infantil.

El pediatra Wilmer Madrid dice que es importante que recuerden que no es que todas las enfermedades se han quitado y que hoy solo existe el coronavirus. “Existe el kawasaki como tal, las enfermedades virales y muchas enfermedades que se previenen con vacuna, como el sarampión, la rubeola y otras”. El pediatra explicó que es importante que los padres lleven a vacunar a sus niños “para que en un futuro no tengamos que enfrentar otras situaciones”. “No todas los niños que se están muriendo es por Covid-19, pero hay otros males que están afectando a los niños, y no hay que confiarse”. El pediatra sampedrano Wilmer Madrid.