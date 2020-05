Pacientes se quejan por la tardanza en recibir resultados

San Pedro Sula, Honduras.

Con fiebre y tos, Miriam Alvarado acudió el miércoles 13 de mayo al triaje en el Colegio de Ingenieros en donde le tomaron la muestra para un examen de PCR de COVID-19 y le indicaron que 10 días después le avisarían del resultado.

La mujer que vive en Potrerillos, Cortés, ha seguido con fiebre leve y teme esperar tantos días un resultado para saber si tiene o no coronavirus.

Por los síntomas, el médico le dio tratamiento, pero la angustia por no saber si tiene COVID-19 la tiene con depresión.

A una señora de 80 años, residente en el barrio Concepción de San Pedro Sula, le tomaron la muestra el 20 de abril y le dieron un número de celular para que llamara por el resultado, pero nunca le contestaron.

“Llamé al 911 y me remitieron con una doctora amable, pero no tenía datos ni sabía del caso”, dijo una familiar de la paciente que ya se ha curado de los malestares, pero hasta hoy no sabe si tuvo o no el virus.

Al igual que ellas, otras personas a las que les han tomado muestras en el triaje del Colegio de Ingenieros hace una semana siguen esperando los resultados.

A ese lugar llegan pobladores de diferentes zonas del Valle de Sula. Pero desde esta semana esos vecinos también tienen la opción de ser atendidos en el hospital móvil en Villanueva, donde microbiólogos toman las muestras para pruebas PCR.

El subdirector de la Región Departamental de Salud, Diógenes Chávez, aseguró que el laboratorio regional de Virología Molecular en el barrio Las Palmas está dando resultados de 48 a 72 horas, o sea de 2 a 3 días.

Indicó que realizan un promedio 150 y 180 pruebas PCR con las que se confirma el COVID-19.

Chávez explicó que luego que las muestras son tomadas por un microbiólogo son enviadas al centro de salud Miguel Paz Barahona, en donde otro personal de la Región Metropolitana hace el exprimido para conservar el cultivo viral que se ha recogido con el hisopado y luego de eso, lo envían de nuevo al laboratorio de virología para terminar el proceso.

Agrego que antes había una mora de 400 pruebas que inclusive se mandaron de Tegucigalpa y ayudaron a sacarlas en el laboratorio regional, pero ahora la mora es de 1 a 2 días que se sacará este fin semana.

En una hora.

Omar Jananía, gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, indicó que actualmente no están haciendo PCR porque esperan el envío de los kits, pero que en el laboratorio se estaban haciendo 50 pruebas al día con resultados en una hora.

Aseguró que están aplicando pruebas rápidas certificadas con una veracidad de 82% en diferentes empresas.

Al dar positivo un paciente por prueba rápida, de inmediato le dan el medicamento, incapacidad y se busca la línea epidemiológica e interrogatorio para saber dónde estuvo los últimos 14 días y conocer cuántos probables contaminados hay.