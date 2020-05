Inversiones en agua potable no deben frenarse: Aguas de San Pedro

San Pedro Sula.

Para tranquilidad de los sampedranos, el agua que suministra la concesionaria Aguas de San Pedro durante la emergencia es tratada correctamente y se hacen pruebas periódicas para garantizar su calidad, aseguran los representantes de la concesionaria.

Las cuadrillas de emergencia están trabajando igual que las plantas de tratamiento del agua, que en este momento es extraída de los pozos de emergencia ya que el verano redujo las fuentes superficiales.

El mundo vive una crisis sanitaria particular en la que las autoridades no pueden darse el lujo de jugar con el suministro de agua a los habitantes porque se pone en riesgo la salud de las personas.

El vital líquido es un elemento fundamental para el lavado de manos, algo que debemos hacer todos repetidamente debido a la pandemia del COVID-19. Afortunadamente la ciudad cuenta con un suministro de agua potable de clase mundial, dice el gerente de Aguas de San Pedro, Maurizio Chiovell.

EN UN MOMENTO COMO EL QUE ESTAMOS VIVIENDO LA CALIDAD DEL AGUA ES FUNDAMENTAL. OSMíN BAUTISTA, INGENIERO CIVIL

Destacó que cuentan con un laboratorio en el se han invertido 98 millones de lempiras para garantizar la calidad de servicio y poner a disposición de todos los sampedranos la mejor tecnología existente.

“Contamos con el aval internacional ISO 17025 por su equipamiento y tecnología y además es operado por profesionales sampedranos, se han realizado más de 70,000 análisis al año”. “Las muestras son sometidas a análisis fisicoquímicos, bacteriológicos de metales y orgánicos y esto nos permite tomar las decisiones científicas para el tratamiento del agua que llega a todas las casas de San Pedro Sula”. Asegura que a pesar del verano y de la pandemia no se ha tenido ningún inconveniente en el suministro del agua, únicamente se han presentado problemas cuando hay falta de energía ya que se tiene que echar mano de los pozos de emergencia.

No más inversión

"Nosotros tenemos planificado hacer más inversiones, más pozos y aprovechar el área de Chotepe”, aseguró el ejecutivo.

El gerente reveló que hay sitios afectados porque mucha agua que se está suministrando es consumida por colonias ilegales y no han podido hacer nada. “En resumen, consumen agua sin pagar y no se puede hacer ninguna intervención porque es un problema que debe resolver la alcaldía, no la concesionaria”, dijo.

El servicio durante la crisis ha sido eficiente. solo falta que traten las aguas residuales. Ramón Medina, ingeniero

Indicó que “en la zona de El Carmen y de El Ocotillo logramos poner en marcha el nuevo pozo y lo que falta completar es el anexo a El Ocotillo”. Reveló que un sector de Choloma está prácticamente robando el agua porque se están conectando al sistema. Adelantó que se tienen proyectos para el futuro, pero están en problemas porque mientras la municipalidad no nombre el consultor internacional no se pueden desarrollar proyectos nuevos.

Chiovelli detalló que los grandes proyectos para la ciudad, como las inversiones en Chotepe donde se garantizaría por 40 años el suministro de agua en el municipio, no se puede hacer por fallas de la municipalidad.

Chiovelli dijo que si se viene otra sequía fuerte en el municipio y no se realizan las inversiones que se necesitan, los sampedranos tendrán problemas de suministro y se tendrá que racionar el agua. “La fuente de Chotepe es la que nos da la garantía de suministro en la ciudad, nos falta mucha inversión en este sector que está ligada al nombramiento del consultor”, dijo.

3 claves del contrato: Anomalías en proceso de licitación, no se llenaron los requisitos legales:

1 Posición El contrato de concesión es un acuerdo con todos y cada uno de los sampedranos, exige a ASP invertir en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero las autoridades están bloqueando la iniciativa.

2 información Para conocer más sobre la planta de tratamiento de aguas residuales y la situación actual pueden visitar el sitio web www aguasresidualsps.com.