Decisión de separar a militar viral por video de TikTok es irreversible, portavoz de FFAA

Tegucigalpa, Honduras.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), Yuri Chávez, dijo este día a medios de comunicación que es irreversible la decisión de dar de baja al joven militar Esdras Lainez, quien se hizo viral en TikTok por hacer un video bailando mientras portaba el uniforme.

"Él se encontraba en servicio bajo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). No sé qué le pasó por la cabeza cuando se quitó el fusil y lo dejó en una silla para bailar", explicó el portavoz en el noticiero Hoy Mismo.



"Deshonró el uniforme militar que tanto dignifica a cada miembro y es por ello que se tomó la decisión que es irreversible", agregó Chávez.

Por otra parte, indicó que la institución tiene un código de disciplina al cual todos deben apegarse y "no marcharlo como lo hizo Esdras", según el portavoz.

En el video se observa que el joven aparece sentado y luego se levanta, dejando el fusil a un lado, para bailar con tranquilidad.

"Esta acción representó el abandono de su servicio, puesto que él estaba en turno y dejó su arma a un lado".

Tras haber sido separado de la institución militar, "Esdras no perderá sus aportes en el Instituto de Previsión Militar por lo que tendrá que pasar por esa institución para recoger su dinero", concluyó Chávez.

"No imaginé que tomaran esas represalias, grabé el video bailando porque me sentía estresado por el encierro, pero siempre he servido a la institución con lealtad y honor", mencionó el joven en entrevista con HCH.

A pesar de todo, comentó estar contento en su hogar junto a su esposa, ya que está seguro que hizo nada malo y que simplemente buscada quitarse el estrés.