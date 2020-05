Qué son los anticuerpos y cómo te pueden salvar del coronavirus

Redacción.



El coronavirus sigue manteniendo en vilo al mundo entero, mientras científicos y médicos desarrollan decenas de ensayos clínicos trabajando contra reloj para poder lograr dentro de unos meses, una vacuna eficaz contra el COVID-19 y parar los contagios en todo el mundo.



Varios países de Europa y estados de EEUU, iniciaron lentamente la desescalada pese a que la pandemia sigue amezando, sin embargo, algunos científicos estadounidenses piensan que los anticuerpos del coronavirus podrían ser la clave para reabrir la economía por completo.



¿Qué son los anticuerpos?

Los anticuerpos, que pueden hallarse en la sangre o en otros fluidos del cuerpo, son utilizados por el sistema inmunitario para reconocer y bloquear virus, bacterias, parásitos u hongos, también se define como proteínas fabricadas por tu sistema inmunológico en respuesta a una infección.

Las moléculas se adhieren a los virus o bacterias, y si se agarran lo suficientemente fuerte en el lugar correcto, bloquean el patógeno para que no infecte tus células.



Nuestro sistema de defensa está formado esencialmente por dos elementos: células de linfocitos (un tipo de glóbulos blancos) y proteínas de inmunoglobulinas (también llamadas anticuerpos) que producen los linfocitos.

PRUEBAS ANTICUERPOS

Las pruebas de anticuerpos de las que se habla analizan muestras de sangre en busca de anticuerpos que se adhieren al SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus.

Los tests virales utilizan hisopos de nariz y garganta para detectar directamente el material genético del virus, revelando si alguien tiene el virus ahora, pero no si fue infectado hace semanas o meses.



Personal médico realiza una prueba de COVID-19. Foto: AFP



"Realmente puede ayudarte si intentas responder a una pregunta como cuántas personas son asintomáticas. Cuando se usan pruebas de anticuerpos con un gran número de personas, se puede ver quién tiene los anticuerpos pero nunca tuvo síntomas, y se puede empezar a pintar un cuadro de lo común que es", dijo el Dr. Robert Chip Schooley, especialista en enfermedades infecciosas de la UC San Diego y editor de la revista médica Clinical Infectious Diseases, según el diario The New York Times.



Compañías, como Diazyme, la filial de ciencias de la vida de General Atomics en San Diego, ubicada en Poway, han desarrollado pruebas de anticuerpos para ayudar a obtener estas respuestas.



Estudiar los anticuerpos de la sangre de aquellos que se han recuperado de la enfermedad podría enseñar a los científicos cómo hacerlo. Por eso el laboratorio de Burton está estudiando cuidadosamente los anticuerpos de la sangre de los supervivientes del coronavirus.



Estas pruebas detectan anticuerpos que aparecen temprano en la respuesta inmune y aquellos que emergen más tarde, lo que podría indicar cuán recientemente una persona fue infectada. Pero la ausencia de anticuerpos no significa que una persona no tenga el virus, ya que los anticuerpos pueden tardar días o semanas en aparecer.



El coronavirus ya ha contagiado a más de 4,3 millones en todo el mundo. Foto: AFP



Los anticuerpos pueden bloquear el virus, sin embargo, los investigadores están probando si pueden ser usados para tratar a las personas, aquellos de alto riesgo de exposición al coronavirus, como los trabajadores de la salud. Los anticuerpos podrían ralentizar el virus en aquellos que ya han sido infectados.

CASOS LEVES DE CORONAVIRUS GENERAN ANTICUERPOS

Un estudio científico del Hospital Mount Sinai de Nueva York, pendiente aún de una última revisión por la comunidad científica, concluye que la gran mayoría de los casos leves de COVID-19 generan durante un tiempo anticuerpos, lo que les permitiría hacer vida normal a las personas que han pasado la enfermedad sin miedo al contagio.



El estudio ha sido publicado de forma preliminar en MedRxiv y en él han participado una quincena de científicos del prestigioso Mount Sinai, entre ellos el director de la investigación, el patólogo español Carlos Cordón-Cardó.

La investigación se hizo a partir de 1,434 candidatos que habían pasado la enfermedad o creían que la habían pasado. "Personas con infección confirmada o sospechada de SARS-CoV-2 se examinaron mediante PCR para detectar la presencia del genoma viral y mediante un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas para detectar la presencia de anticuerpos contra el pico de SARS-CoV-2", explica el estudio.