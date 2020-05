"Sentía estrés, tenía 15 días encerrado antes de la cuarentena": exmilitar dado de baja de FFAA por video de Tik Tok

Tegucigalpa, Honduras.

El joven exmilitar que se ha hecho viral en redes sociales por su peculiar baile y que fue dado de baja deshonrosa en las Fuerzas Armadas es Esdras Samuel Berríos (20), quien argumentó que decidió grabarse y subir el vídeo a Tik Tok porque se sentía estresado producto del encierro por la pandemia del COVID-19.

"No imaginé que tomaran esas represalias, grabé el video bailando porque me sentía estresado por el encierro, pero siempre he servido a la institución con lealtad y honor", dijo el joven en entrevista con HCH.

Esdras Berríos tenía dos años de formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas y hace cinco días fue asignado a la Secretaría de Defensa.

"Desde antes de iniciar la cuarentena tenía alrededor de 15 días de estar encerrado, y como no tengo vicios, descargué la aplicación de Tik Tok, lo puse en una silla y me puse a bailar, pero nunca imaginé que la institución lo tomara de esa manera", relató el joven exmilitar sobre el motivo de su salida.

El joven mencionó que a raíz de lo sucedido, ya no le gustaría regresar a la institución armada.

Después de que el video se hiciera viral en las redes sociales, dijo que fue llamado por parte de las autoridades a que sacara sus cosas de las instalaciones e informado de que ya no pertenecía a la institución armada.

"Al llegar a mi casa di Gracias a Dios pese a todo, mi esposa está alegre porque sabe que estoy bien y no salí por algo malo", añadió el exmilitar bailarín.

Hizo un llamado a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas para que busquen los talentos de cada uno de los soldados de los distintos batallones. También deseó lo mejor a la institución y agradeció a la población por el apoyo recibido.

Como "irrespeto" califican su acción

El coronel Yuri Chávez, portavoz de las Fuerzas Armadas, enfatizó que de ninguna manera se permitirá que alguien manche el nombre de la institución. "A él se le ha dado de baja deshonrosa porque somos una institución disciplinada, el uniforme se respeta porque no somos una academia de baile", expresó.

"Con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, general Tito Livio Moreno Coello, por este medio me dirijo a usted en ocasión de notificarle y a la vez ordene a quien corresponda, hacer del conocimiento al personal bajo su mando: oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares, que queda terminantemente prohibido realizar y subir videos de cualquier índole a través de la App Tik Tok", citó el comunicado de las Fuerzas Armadas.