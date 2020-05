Hondureños crean otro tratamiento contra el COVID-19

San Pedro Sula.

Los médicos hondureños están elaborando distintos protocolos de atención para pacientes diagnosticados con COVID-19, el más nuevo y con un peculiar nombre es “Maiz”.

Este consiste en una terapia para los pacientes que son diagnosticados con la enfermedad, pero que no presentan mayores complicaciones y están aislados en sus viviendas y radica en la aplicación de Microdacyn, Azitomicina, Ivermectina y Zinc, (Maiz por las iniciales de los cuatro medicamentos).

Datos Dinorah Nolasco, directora de la Región de Salud del departamento de Cortés, informó que hoy entra en funcionamiento el hospital móvil instalado en el municipio de Villanueva.

La funcionara dijo que ya se instaló el agua potable y la energía eléctrica, la planta de eliminación de desechos. Añadió que ya se tiene el personal médico que atenderá a estos pacientes y se cuenta además con los equipos de bioseguridad.

Miguel Sierra Huffman, especialista hondureño en enfermedades infecciosas y que labora en un hospital de Houston, Texas, dijo que en las últimas dos semanas ha estado trabajando con los doctores Óscar Díaz, Fernando Valerio y Omar Videa.

“Hemos llegado a varios avances”, dijo tras solicitar a la población que “si usted tiene síntomas por favor levante la mano, el tratamiento existe y se le puede llevar a su casa, no aguante síntomas, no se esconda porque no hay nada malo en que esté enfermo para darle el tratamiento con la técnica Maiz y Catracho, en la casa se le dará Maiz y en el hospital lo recibirá Catracho”, explicó.

Capacidad El hospital Leonardo Martínez tiene 25 camas exclusivas para UCI y 35 camas para pacientes en sala intermedia

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, dijo que se está gestionando para que dentro de los próximos días se inicie en los centros asistenciales con el tratamiento propuesto por los médicos intensivistas.

Lesbia Villatoro, directora de la Región Metropolitana de Salud, expresó que los pacientes positivos que se han enviado a sus casas se les da el tratamiento y el monitoreo necesario de parte de los médicos en servicio social.

Pruebas

El jefe del laboratorio de virología de San Pedro Sula, Carlos Leitzelar, dijo que en 17 días que tienen de operar llevan procesadas 2,178 pruebas, de las cuales 1,177 fueron positivas.

Leitzelar dijo que la mora de 370 pruebas que se encontraban en el Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa que correspondían a esta región ya fueron recibidas y procesadas aquí, por lo que no hay mora en San Pedro Sula.

Datos - 221 muestras se procesaron ayer en el laboratorio de virología que funciona en San Pedro Sula. - 55% de las pruebas que se procesan en el laboratorio de virología en San Pedro Sula dan positivas.

El especialista dijo que están observando que la población está creando inmunidad, muchos no presentan síntomas, pero siguen siendo contagiosos. Leitzelar señaló que cuentan con los insumos y reactivos necesarios para realizar las pruebas moleculares. Manifestó que desde el lunes el personal está laborando las 24 horas del día los siete días de la semana.