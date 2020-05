Granos básicos y gel antibacterial, los suministros más comprados por el Gobierno

San Pedro Sula, Honduras

A raíz de las críticas recibidas por el manejo de los fondos para la emergencia por el coronavirus, el gobierno hondureño relanzó a comienzos de este mes su portal de transparencia, con la esperanza de recuperar la credibilidad y la confianza de la población en manejo que hace de las ingentes cantidades de recursos públicos destinados a enfrentar la pandemia.

Si bien la forma de presentar la información es ahora diferente, la información en sí no ha sido actualizada más allá del 15 de abril y que da cuenta de un gasto que por entonces rondaba los 3,000 millones de lempiras.

Listado de proveedores

Si bien no ha sido actualizado con datos más recientes, eso no significa que el nuevo portal no cuente con información nueva.

Entre los nuevos reportes que se han hecho disponible figura el de los proveedores a quienes el gobierno compró los alimentos e insumos que se repartieron bajo el programa Honduras Solidaria.

De acuerdo con estos reportes, las autoridades convocaron a 39 empresas para que ofertaran sus productos, de las cuales, 33 presentaron sus ofertas de las que finalmente se contrató a 27 como proveedores.

En total, se procuró un abastecimiento de productos de entre 356 y 368.3 millones de lempiras (dependiendo del reporte que se consulte), siendo la mayor partida contabilizada la correspondiente al grupo Corporación Dinant, proveedor del que se adquirieron productos por valor 33.7 millones de lempira, por la compra de jabón de ropa, manteca para cocinar y pasta de tomate, siendo esta la mayor compra registrada.

En el otro extremo de la lista se encuentra la empresa Alimentos ABC, de quien se adquirió un suministro de avena, valorado en 725 mil lempiras.

Distribución de productos

Una cosa son las compras y otra la distribución de los productos que se compran. El gobierno le ha dado prioridad a la compra de granos básicos, particularmente de frijoles y arroz, los que representan el 26% de las compras realizadas.

Los productos adquiridos pueden dividirse en 10 categorías:

Granos básicos Insumos de cocina Productos de higiene y limpieza Harinas Bebidas Condimentos Cereales Pastas Productos deshidratados y, Productos enlatados

La preponderancia en la compra de granos se reflejó en la composición de las bolsas de provisiones solidarias con hasta cuatro libras de estos productos, lo que los convierte en el producto con mayor volumen dentro de cada bolsa solidaria.

TAMBIÉN:Informe muestra inconsistencias en reparto de fondos de emergencia.

A estos le siguen los productos para la higiene y limpieza, que acaparan el 17% de las adquisiciones, en especial las compras de gel antibacterial, donde se reportan compras por 34.5 millones de lempiras.

Curiosamente, el jabón de manos, promocionado como una medida básica de higiene para prevenir el coronavirus, no figura en la lista de productos incluidos en los paquetes de provisiones.

Esta es la situación que se presenta, a falta de información actualizada, de los tratos del gobierno hondureño con sus proveedores.