Alerta por niños asintomáticos con COVID-19: llegaron al IHSS por otra causa

San Pedro Sula, Honduras.

Los niños comienzan a sufrir consecuencias por la Covid-19 en Honduras, el nuevo coronavirus que se convirtió en pandemia y que a nivel mundial ha dejado 286 mil personas muertas y en nuestros país, Honduras, un total de 116.

Entre esos 116 muertos de Honduras, hay dos niños, uno de cinco y otro de ocho años de edad.

Asimismo, hay 131 niños entre los 0 y 18 años que se han contagiado con el nuevo coronavirus, eso significa que los niños contagiados representan el 6.23 % del total de los casos positivos, según el monitoreo hecho por el director ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez.





15 MIL NIÑOS EN LA CALLE Arlem Vásquez, del área de comunicaciones de Coiproden, dijo a Diario LA PRENSA:

"Hicimos un análisis para un amparo a favor 15 mil niños en situación de calle y ese dato es realmente corto para la gran realidad, sin embargo, la pandemia está afectando aún más la economía de Honduras (...) se prometió la constucción de 80 hospitales pero solo se hizo uno que costó 5.5 millones de lempiras y que está en abandono. El llamado al gobierno es que se comprometa con la protección de la niñez hondureña".

EEUU recientemente divulgó imágenes de la enfermedad de Kawasaki, patología que afecta a niños, para alertar a padres de familia y a los científicos por la asociación de esa enfermedad con el nuevo coronavirus.

Ante esta problemática de la niñez y las preocupaciones por enfermedades emergentes, Diario LA PRENSA conversó con el doctor Carlos Umaña, actual presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sobre si la enfermedad de Kawasaki es una preocupación para el país y acerca de los casos asintómaticos identificados en niños.

Umaña dice sentirse sorprendido ya que en un turno que realizó ayer, tres niños de 17 meses, 2 y 7 años requirieron cirugía por diferentes patologías, pero se dieron cuenta que también eran positivos de COVID-19.





¿Se han recibido niños en sus turnos y que presentan enfermedades asociadas a la Covid-19?

No, no son patologías asociadas a la Covid. Llegaron niños con patologías quirúrgicas y se les hizo la prueba y resultaron positivas. Lo que pasa es que el niño tiene Covid, está asintomático pero está positivo. Implica que lo contaminaron.

Para el caso uno de los niños se cayó, se fracturó, y hay que operarlo. Pero está positivo. Eso significa que sus padres o alguien de su familia lo contaminó, porque el niño no ha salido de su casa. Quienes han salido son sus padres.

¿Cuál es la proyección que hace específicamente de los niños en Honduras?

Van a haber muchos niños contaminados, porque los padres no toman las medidas de seguridad.

Recientemente EEUU envió una alerta sobre la enfermedad de Kawasaki y que esta podría estar relacionada con la enfermedad de la Covid-19, ¿qué puede mencionarnos usted acerca de esto?

Esa enfermedad aquí no se ha presentado, el tipo de población hondureña es diferente, el Kawasaki es más de gente anglo y nuestra raza es diferente, prácticamente es muy rara en latinoamérica. No la estamos esperando como una complicación. Pueda ser que suceda, pero no la estamos esperando porque casi no hay en Honduras.





¿Cuál es su recomendación a los padres de familia?

Los padres tienen que extremar medidas, si por alguna razón salió tiene que, al llegar a la casa, quitarse la ropa, bañarse, no besar a los niños ni abrazarlos inicialmente hasta estar seguros de no contaminarlos. Esto lo que demuestra es que cuando sale un padre, la posibildad de que se contagie un niño es importante.





Pronto cumpliremos dos meses en acciones de cuarentena, ¿qué balance hace usted del gobierno?

El gobierno ha tomado decisiones tardías y no ha hecho bien el manejo de las estadísticas ni de la búsqueda de casos, entonces la cuarentena no ha cumplido a cabalidad su objetivo. Sí ha disminuido el contagio, porque no vamos a decir que es mala totalmente. Pero hubiera sido mejor acompañada de un número de pruebas importantes para darnos cuenta realmente cuántos casos hay en la población, porque así es difícil saber cuándo va a abrir la economía. La cuarentena ha disminuido los casos, no en la cantidad que queríamos, pero si se hubiera acompañado de las pruebas hubiese sido mucho mejor. Sabríamos los lugares donde hay, y donde no pues se podría ir abriendo la economía de una mejor manera. En todos los países no se cierra la totalidad del país, solo se cierran las áreas donde hay Covid-19, pero nosotros no sabemos donde estamos. En qué punto estamos.

¿Las pruebas de Sinager concuerdan con los datos que ustedes manejan como Seguro Social?

Nosotros no manejamos estadísticas. El gobierno es el único. Nadie más lo puede hacer.



¿Y las pruebas que realiza el Seguro Social?



Se le dan a la Sinager. Ellos manejan todo. Lo que nosotros sí sabemos es la tasa de positividad en nuestras pruebas. En estos momentos oscila del 50 % a 70 % a nivel nacional. Es decir que por cada 100 pruebas que se hacen 50 o 70 salen positivas y esas son pruebas nuevas.





Hablemos un poco de la gestión del gobierno en cuanto a los fondos para luchar contra el Covid-19, ¿ve usted reflejada esa inversión en los centros hospitalarios?

No, yo no puedo hablar de eso de cómo manejan los fondos. Me corresponde como científico dar consejos de la pandemia. Para eso están los organismos contralores del Estado y entes veedores de la transparencia. Nosotros no nos metemos en eso porque son temas que no nos competen. Nosotros damos recomendaciones, si no las aceptan, ellos sabrán por qué no lo hacen. Si nos consultan qué comprar, pues nosotros les decimos, pero no nos metemos en los precios, eso es tarea de los organismos contralores.





¿Qué proyección hace para estas próximas semanas?

Si no hacemos bien la cuarentena la proyección es un sinnúmero de casos. Y pudiera desbordar el sistema sanitario. Esa es la proección si no hacemos las cosas bien.