El presidente del Lyon desvela que la Liga de Campeones vuelve el 7 agosto

Redacción deportes.

El presidente del Lyon, Jean Michel Aulas, desveló que la Liga de Campeones tiene previsto su regreso para el próximo 7 de agosto con el partido de vuelta que el equipo francés tiene que disputar ante el Juventus italiano.



Aulas reveló las intenciones de la UEFA sobre las competiciones europeas al lamentar la "desventaja" de los equipos franceses en los torneos continentales después de que la Ligue 1 haya sido cancelada definitivamente.



"El partido contra el Juventus está programado para el 7 de agosto en Turín y a puerta cerrada.

Si nada cambia Lyon y París Saint Germain (los dos representantes galos en la Liga de Campeones), pueden ser masacrados por rivales que tendrán una preparación que nosotros no tenemos", dijo en una entrevista a la RTL.



El Lyon ganó al campeón italiano por 1-0 en el choque de ida. El encuentro de Turín es uno de las cuatro eliminatorias aún por definir para configurar los cuartos de final del torneo. El París Saint Germain, el Atlético Madrid, el Leipzig y el Atalanta están ya clasificados.



El presidente del Olympique Lyon lamentó la suspensión de la Liga de Francia. "Esta crisis supone pérdidas de 900 millones de euros para el fútbol francés esta temporada. Y eso nos puede marcar de por vida. En Europa somos una excepción. No sé quién podrá sobrevivir", subrayó.



"Otros países han procurado que las competiciones terminen. La de Francia fue una decisión prematura y no del todo legal. La UEFA animó a que las Ligas se terminaran", agregó Aulas.