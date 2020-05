OPC en Puerto Cortés no reporta casos de COVID-19

Puerto Cortés.



La Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés informó este sábado que hasta el momento no se reportan casos positivos de coronavirus COVID-19 entre sus empleados.



Mediante un comunicado, la OPC indicó que el pasado 8 de mayo una delegación sanitaria conformada por la Secretaria de Salud del Gobierno de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Central Medica del CODEM de Puerto Cortés, realizó pruebas rápidas a 44 empleados de OPC y 55 empleados de empresas contratadas a fin de determinar el nivel de circulación del coronavirus, en el ámbito del recinto portuario.



“Estos estudios serológicos no reemplazan a las pruebas PCR, que son el único método para detectar a los infectados”, explicó Juan Corujo, director general de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).



También aclaró que las pruebas rápidas no determinan si una persona está enferma, sino que solo detectan la presencia de anticuerpos que circulan por la sangre recién una semana después del contagio, de modo que, pueden ser utilizados para realizar un control epidemiológico, pero no para corroborar si un paciente tiene coronavirus.



De acuerdo a Corujo, en caso de haber positivos, según protocolo, se hace en el momento la prueba PCR, la que demora en tener resultado aproximadamente 19 días. La persona entonces se aísla en domicilio para evitar circulación comunitaria y se aguarda el resultado PCR, determinándose su incapacidad por el periodo que corresponda.



Según las cifras oficiales, el número total de pruebas hechas en OPC durante este operativo corresponde a 99, los resultados obtenidos fueron 99 negativos y 0 positivos.



OPC asegura que existen protocolos para la atención de empleados en el caso de presentar síntomas relacionados a la infección por COVID-19.