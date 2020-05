Diario LA PRENSA presenta mañana a Jorge Torres en una “Serenata para mamá”

San Pedro Sula.



El cantante hondureño Jorge Torres es la estrella invitada mañana domingo al Facebook Live que Diario LA PRENSA organiza para cantarle a las madres en su día.



El evento inicia a las 2:00 pm y Torres complacerá peticiones de nuestros internautas, así que ¡no se lo pierda! Ingrese a https://www.facebook.com/diariolaprensahonduras/



El ceibeño residente en San Pedro Sula ha conquistado el corazón de los habitantes en cada ciudad donde se ha presentado a lo largo de más de una década de carrera y tiene preparadas varias sorpresas para que las reinas del hogar recuerden sus mejores momentos al son de la música.

Otros show desde casa

Alejandro Fernández, Juanes, Fonseca, Franco de Vita, Lila Downs, Marco Antonio Solís y muchas más estrellas de la música latina darán conciertos en las redes sociales y YouTube.

La oferta más grande la ha presentado la disquera Sony Music Latin-Iberia, que ha organizado el festival musical Made In Casa, que se transmitirá a partir de mañana a las 10:00 am a través de Facebook en la página Made in Latino.



Más de 50 artistas de habla hispana de la disquera participarán en la transmisión, que los productores calculan que durará más de cinco horas.