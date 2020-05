Alcalde Calidonio ya puede disponer de L1,600 millones para el COVID-19

San Pedro Sula.



La Corporación Municipal ya dio luz verde al alcalde Armando Calidonio para que use los 1,600 millones de lempiras que habían sido aprobados para infraestructura y atienda la pandemia del COVID-19.



El Congreso Nacional aprobó el decreto a solicitud de el alcalde sampedrano el que ya salió publicado.



Los corporativos sesionaron la noche de este viernes aprobando la moción que autoriza al alcalde para que comparezca ante el Banco Fiduciario a efecto de solicitarle el traslado de los fondos del préstamo sindicado autorizado mediante decreto legislativo de la cuenta especial de proyectos de infraestructura a la cuenta pagadora de la municipalidad para en base a la autorización emitida por el Congreso Nacional, para ser utilizados en las áreas de salud y prevención de la Pandemia del Covid-19.



Los regidores explicaron que hay proyectos que no continuarán pero no especificaron cuáles ya que será en las próximas sesiones que se realizarán que se conocerá la nueva matriz.



El comisionado de transparencia dio su opinión favorable al dictamen.

San Pedro Sula es la ciudad de Honduras más afectada por el coronavirus, hasta el 8 de mayo en este municipio de Cortés se confirmaron 888 casos de coronavirus. El Gimnasio Municipal de la ciudad será habilitado para funcionar como hospital temporal COVID-19.