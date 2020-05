Rubilio Castillo tras escándalo de violencia doméstica: "No me afecta que me hagan memes y digan estupideces"

Tegucigalpa, Honduras

El delantero hondureño Rubilio Castillo, se pronunció por primera vez sobre el escándalo de violencia doméstica luego de que fue denunciado por su esposa Angie García y en el que tuvo que pasar una noche en prisión.

Tras unas semanas de lo acontecido, el goleador del Motagua habló en entrevista al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces y señaló que se encuentra con su esposa por lo que ha quedado en el pasado lo ocurido.

Además, el atacante catracho confesó la pesadilla que vivió en Portugal luego de que no pudo consolidarse en el CD Tondela, equipo al que le pertenece su ficha y en el que reveló que espera volver en el mes de diciembre a la espera de tener una revancha para poder triunfar en el exterior.

Las palabras de Rubilio Castillo

Acusación de violencia doméstica

"Nos encontramos de la mejor manera, no había querido hablar ya que es mi vida privada y no tiene nada que ver con la deportiva. Aclarando que estamos bien con mi esposa e hijos, eso es lo más importante, ese mal sabor de boca ya pasó, estamos bien de salud guardando los medios necesarios para guardar nuestras vidas".

Lección de lo ocurrido

"Nadie sabe como pasaron las cosas. Para algo sirve todo, soy una persona que cuando comete errores sabe reconocer, pero estamos seguro de que saldremos adelante. Fuimos a compartir con muchas personas para regalar comida con mi esposa, eso es lo que más importa en estos momentos".

Servicio comunitario

"En estos momentos no estamos cumpliendo con el servicio comunitario, no se estipuló la prueba que decían que yo estaba ingerido de bebidas alcohólicas, no sé como dijeron eso, me sentí incómodo, pero nadie sabe como fueron las cosas".

"En el tribunal pedimos que no se hiciera público, se violentó ese derecho y esperamos que se acabe todo esto, solo salimos de nosotros y se supo. No tengo vergüenza de salir, estamos con la familia que es lo más importante".

Burlas por no poder destacar en el exterior

"Es lamentable y por eso estamos así como sociedad, pongo como comparación Costa Rica, allá se le valora a un tico y cuando sale es una alegría para todos,ello lo apoyan. Son cosas que uno valora de otros países, los tenemos al lado, por eso estamos como estamos, yo no puedo alegrarme del mal ajeno, yo deseo que cuando alguien sale le vaya bien, me alegro que Lozano, Rubio estén bien".

"En lo personal no les hago caso a las personas que se burlan y hacen memes, me da igual pero quedo sorprendido, el enemigo de un hondureño es otro hondureño".

Su paso en el exterior

"Me fui al Correcaminos y jugamos un año, marcamos goles importantes aunque no logramos el ascenso, estuve a préstamo y no pudieron comprar mi ficha ya que señalaron que era muy alta. Luego me salió lo de Grecia y dijeron que estaba lesionado, inventaron cosas".

"Luego fui a China y me vine porque cambiaron cosas del contrato, me fui al Saprissa y me compraron, anoté siete goles en seis meses, en eso me compró el equipo de Portugal y el técnico no me determinaba".

"Están haciendo y apartando lo que hicimos en Costa Rica y México, solo en un equipo del extranjero no me salieron las cosas, en Costa Rica tengo las puertas abiertas, hay clubes que quieren mis servicios. En Portugal el técnico no me determinaba, pude seguir afuera, pero decidimos con la familia regresar, pudimos habernos ido a otro del extranjero, no me salieron las cosas en Portugal, pero tenemos contrato en Portugal, yo regresaré e iremos con la mentalidad diferente".

Lágrimas

"Lloramos con la familia, no por la gente y lo que iban a decir. Cuando regresamos al Motagua mi papel en la cancha fue diferente, la familia es lo que sabe del entorno de nosotros. No me afecta que me insulten, que me hagan memes y me digan estupideces. Uno trata de ganarse la vida correctamente, son cosas que a uno le quedan enmarcado. Mi contrato es de un equipo europeo, voy a regresar normalmente".

Pesadilla en Portugal



"Habían ocasiones que yo estaba en la casa y el equipo entrenando. Todos en el equipo jugaron, hasta el segundo portero, el único que no jugaba era yo. En 10 minutos que ingresamos, la pegamos en el poste, no se puede evaluar a un jugador con esos escasos minutos.