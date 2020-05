Camina tres horas desde Choloma para vender flores

Negocios de comida se las ingenian para Día de la Madre Aunque no puedan operar, muchos negocios de comida se las ingeniarán para llevar sus productos en el Día de la Madre y así seguir sosteniéndose en medio del aislamiento. A través de redes sociales como Facebook, Instagram y otras, estas pequeñas y medianas empresas se promueven con ofertas a domicilio, como es el caso de alguna pizzerías, que vende sus combos con alitas y refresco. También se han promocionado restaurantes de comidas tradicional, hamburguesas y otros que elaboran platillos ligeros para quienes guardan la dieta. Otros ofrecen a través de la plataforma combos sencillos de pollo asado con pan molde y refresco. Para los amantes de las hamburguesas también hay opciones variadas. Como el pastel no puede faltar en una celebración, varias ofertan us opciones en redes y páginas de Facebook. Por medio de la aplicación Hugo, decenas de restaurantes también estarán ofreciendo sus productos a los sampedranos para agasajar a las madres en su día.