¿Quiénes recibirán el cheque de compensación de Trump por el coronavirus?

Nueva York, Estados Unidos

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará cheques a 165 millones de los ciudadanos para amortiguar los efectos de la pandemia del coronavirus que hasta ahora ha dejado 73,000 fallecidos y 1.2 millones de contagios.

Los ciudadanos que recibirán el 1,200 dólares deberán contar con un número válido del Seguridad Social y haber realizado la declaración de impuestos en 2019 o 2018.

Los adultos que ganen hasta 75,000 dólares al años y que tenga un número válido de Seguridad Social recibirán un cheque de 1,200 dólares en la cuenta bancaria reflejada en la declaración de impuestos.

Dato Más de 33.5 millones de trabajadores, o el 22 % de la fuerza laboral de Estados Unidos, han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas seis semanas debido al el impacto económico de la pandemia de COVID.-19

Las parejas casadas, los dos adultos recibirán un cheque de 1,200 dólares y la disminución comenzará a partir de los 150,000 dólares de ingresos y llegará a cero en el caso de las parejas que ganan 198,000.

Los padres también recibirán pagos de 500 dólares por cada menor de 16 años. Y los que tengan un hijo el beneficio comienza a reducirse a partir de los 112,500 dólares de ingreso y llega a cero a los 136,500.

El extranjero residente con una Green Card vigente y que haya presentado declaración de impuestos y cuente con un Número de Seguridad Social propio, accederá a la ayuda sin que afecte a su estatus migrante.

El cheque de “Pago de Impacto Económico” que no tendrá la firma de Trump pero sí su nombre, llegará primero a los que ganan menos.

Quiénes no reciben cheque

El monto se reduce al incrementarse el sueldo de la persona, si cuenta con ingresos de más de 99,000 dólares ya no es elegible.

Las personas con ingresos elevados están excluidas, así como cualquiera que carezca de un número válido de la Seguridad Social.

Si alguien depende de los ingresos de otra persona, como un hijo adulto o estudiante, no recibirá un pago.

Nombre de Trump El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó que el nombre del presidente Donald Trump se imprima en los cheques.

Los que no son ciudadanos estadounidenses y que aún no tienen una tarjeta de residencia o no han cumplido con el requisito de residencia del IRS llamado “prueba de presencia sustancial” no tienen derecho a recibir un cheque.

También el que presentó la forma 1040-PR o la 1040-SS para 2019 no tienen derecho.

Los contribuyentes que presenten sus impuestos con ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) serán excluidos del paquete de ayuda económica.