Meghan y Harry comparten tierno video de Archie en su primer cumpleaños

Los Ángeles, EEUU.

Este 06 de mayo el príncipe Harry y Meghan Markle celebrarón el primer cumpleaños de su hijo Archie Harrison, ofreciendo una imagen solidaria del pequeño en la campaña de "Save the Children" que recauda fondos para los niños más vulnerables en esta pandemia.

Para conmemorar el cumpleaños de Archie, los Sussex han mostrado este miércoles a través de la redes sociales de "Save with Stories" un vídeo de su hijo que forma parte de una campaña creada por Jennifer Garner y Amy Adams junto a Save the Children y No Kid Hungry para ayudar a los niños más afectados por la crisis provocada por la COVID-19.

Alejandose de los protocolos reales, en lugar de fotos oficiales Meghan y Harry han mostrado un vídeo en el que la exactriz lee a su hijo el cuento "Duck Rabbit!" (¡Pato Conejo!) sentada en un sillón blanco, con el pequeño en su regazo.

FOTOS: Meghan y Harry muestran cuanto ha crecido su hijo Archie

Vestida con una camisa vaquera con las mangas remangadas, pantalones cortos, el pelo recogida en una coleta informal y sin apenas maquillaje, Meghan se ha mostrado sonriente y relajada junto a Archie, que lucía un mameluco blanco.

Detrás de la cámara se puede escuchar al príncipe Harry ayudándole a imitar los ruidos de los animales y riéndose cada vez que Archie se empeña en pasar las páginas del libro antes de tiempo o pierde por completo el interés en la historia.

Como cualquier niño de su edad, Archie no paró de moverse durante los casi tres minutos que dura el vídeo, parloteando, señalando algunos dibujos que le llaman la atención y, en un momento dado, intentando escaparse de los brazos de su madre.

La sorpresa llega al final, cuando el pequeño balbucea su primera palabras y se escucha a Harry y Meghan, gritar "¡Bravo, bravo!" con la emoción que caracteriza a unos padres primerizos.

ADEMÁS: Kate y William olvidan sus diferencias con Meghan Markle por el pequeño Archie

El primogénito de los duques de Sussex celebra así su primer año de vida alejado de la cuna de los Windsor, doce meses en los que ha habido grandes transformaciones a raíz de la decisión de sus padres de dejar de ser miembros "senior" de la Familia Real británica

Archie, el cuarto nieto del heredero Carlos de Inglaterra y octavo bisnieto de Isabel II, celebra este primer año de vida confinado en la cálida California, destino elegido por sus padres tras su decisión de ser independientes económicamente de la monarquía británica.

Desde el 1 de abril, este joven matrimonio y su hijo comenzaron a escribir una nueva hoja en el libro de su vida en Los Ángeles y han creado la organización benéfica Archewell, un nombre con un guiño a su primogénito.