Colonias de San Pedro Sula que no tendrán energía eléctrica este miércoles

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras realizará cortes de energía eléctrica este miércoles en diferentes sectores de San Pedro Sula.

Esto debido a los trabajos que harán para remover nidos de pájaros, según lo anunciaron en su calendario de cortes.

A partir de las 6:00 am y hasta las 8:00 am, varios sectores no contarán con energía eléctrica en plena cuarentena por el coronavirus en Honduras.



A continuación la lista de colonias afectadas:



San Pedro Sula, de 6:00 am a 8:00 am (Circuito Ber L281)



Colonia El Roble

Colonia Buenos Aires

Dumbar

Prodecón

IHSS

Helados Sarita

Diapa

Colonia Los Castaños

Covimal

Villas del Campo

Iglesia Ebenezer

Alimentos de Cortés

Cool Fashion

Mega Larach

Residencial Los Molinos

Centro Comercial Los Castaños

Residencial Rancho Tara





San Pedro Sula, de 6:00 am a 8:00 am (Circuito Ber L282)



Lacthosa

Quintas San Rafael

Torres del Valle

Colonia Jardines I, II, III, IV, V etapa

Residencial La Violeta

La Humildad

Iglesia Coreana

Cancha de Baseball

Colonia Hernández Morel

Colonia Colombia

Barrio Santa Ana (oeste)

Universidad de San Pedro Sula

105 Brigada

La Armería

Funerales San Miguel Arcangel

Hospital Militar

Centro comercial Santa Mónica Oeste

Metroplaza

Canal 11

Teatro José Francisco Saybe

Vica TV

Clínica Los Andes

Clínica Betesda

Clínica Murillo



San Pedro Sula, de 6:00 am a 8:00 am (Circuito Ber L283)

Colonia Los Laureles

Colonia Country

Colonia Universidad

Colonia San José del Pedregal

Colonia El Pedregal

Residencial Valle Azul

Residencial Palma Real

Hospital Mario Catarino Rivas

Torre Banco del País

Unah-vs

Mall Galerías del Valle

Supermercado Hiper antorcha

Escuela Trilingüe Europashule

Academia Americana

Oficinas Cimeqh- Capnor

Oficina EEH- Galerías

Residencial Villas del Sol

Torremolinos

Morgue Judicial

Escuela Saint Peter

Universidad Jesús de Nazaret

Complejo Deportivo Antonio H. Guillen