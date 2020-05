Costly revela los problemas que tuvo con Jorge Luis Pinto y hace sorprendente confesión sobre Noel Valladares

San Pedro Sula, Honduras

"No estoy arrepentido de lo que dije, es la verdad y si le dolió es problema de él", la polémica entre Carlo Costly y Jorge Luis Pinto no para y este martes el experimentado delantero hondureño confesó los problemas que tuvo con el estratega colombiano en el interior de la selección de Honduras.

Luego del cruce de palabras entre ambos en donde el director técnico tildó de "mugre" al atacante catracho, en esta ocasión "El Cocherito" rompió el silencio y en declaraciones al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, reveló lo que ocurrió en la Bicolor al extremo de confesar que hasta Noel Valladares decidió hacerse a un costado de la H por culpa de Jorge Luis Pinto.

Apoyo de los aficionados

"Como él dice que no hicimos nada en Europa, pero mi objetivo final era hacer algo con la selección y lo hicimos. Nadie me viene a faltar el respeto en mí país, pero estoy más que todo agradecido con la gente que me apoya y ha creído en mí.

Apoyo de los futbolistas que estuvieron con Jorge Luis Pinto

Si supieran como tenemos el Whatsapp de todo lo que se habla de Pinto. Soy un tipo caliente, tengo un carácter fuerte, a muchos no les gusta la polémica, pero si viene y ofende yo también lo ofenderé, no hizo nada y creo que por eso se enoja, yo digo la verdad y la mayoría de jugadores están de acuerdo, lastimosamente nadie habla porque no les gusta la polémica.

Amado Guevara

Yo estuve poco con el profesor Pinto, pero Amado vivió más tiempo con él, no dirá lo que pasó por su posición. El profe Pinto estuvo en el Millonarios de Colombia y se está hablando de él, es un tipo que se cree mucho, es agrandado, de acuerdo que llegó a un quinto partido de un Mundial, pero en Honduras no hizo nada, solo agarró su dinero y lo que hizo fue irse, lo trajeron como tiburón y salió por la puerta de atrás.

Problemas de Jorge Luis Pinto hasta con los vecinos

Tenía problemas con todo mundo, con el del ascensor, el que hacía mandados y hasta lo sacaron de los apartamentos donde vivía.

Carácter de Jorge Luis Pinto y lo que hacía en los cuartos de habitación

"Es muy prepotente, orgulloso y agrandado, se mete en todo, se mete a las recámaras a las 10pm a quitarle teléfonos celulares, eso trae problemas como los que trajo en la selección, el caso de Chirinos, Nájar, Roger Espinoza, va a terminar su carrera agrandado como siempre lo ha sido, prepotente.

La relación entre Carlo Costly y Jorge Luis Pinto nunca fue buena y hoy ambos lo han demostrado con fuertes comentarios.

Miedo a Pinto en la selección

A la hora de celebrar un jugador ustedes lo miraban, nadie festejaba con él, si se le abrazaba se quejaba. Era médico, chef, eso como que desespera un poco ya que cada quien tiene que hacer su labor.

Todo mundo le tenía miedo, es prepotente, siempre tenía que ganar, cuando fueron a jugar contra EEUU se gastaron millones para perder por goleada, si pedía millonada se las daban, todos fallamos en darle lo que él quería.

El peor momento que tuvo con Pinto

El peor momento fue la primera vez que me convocó. Luego de un partido España - Olimpia en un juego desgastante de ida y vuelta, el domingo nos presentamos en Comayagua, pero nos agarró y me quiso humillar dentro del grupo, Carlos Will está de testigo.

Nos sentó y dijo ante todos que yo le había rogado para volver a la selección, le dije que no era así, se quiso hacer el guapo conmigo y le bajé las nubes, él me fue a rogar para que yo volviera a la selección.

Jorge Luis Pinto, culpable del adiós de Noel Valladares

Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, que no venga ningún extranjero a fatarle el respeto a ningún jugador. Este jodido (Jorge Luis Pinto) retiró a Noel Valladares luego de un partido ante Guatemala que le empataron el juego, casi hasta le pega a Noel, eso no puede pasar en un extranjero que viene a hacerse el guapo.

Sabiendo que Noel es un tipo trabajador, se mataba por la camisa de Honduras, por un partido le echó la culpa y Noel dijo que hasta aquí llegó. No se quiso meter a polémicas y no lo dijo, yo no me le quedó callado a nadie.

Según Costly, Noel Valladares se hizo a un costado de la selección por culpa de Jorge Luis Pinto.

Reinaldo Rueda, Luis Suárez y Jorge Luis Pinto

Los primeros dos son mejores, más que todo el profe Rueda que es un tipo amable y trabajador, entendía al jugador y tenía oído para escuchar. Luis Suárez es más lo contrario, si escuchaba y todo, pero pasaba trabajando con el cuerpo tecnico y cosas así, son tipazos, nada que ver con el profesor Pinto.

Fabián Coito

Creo que se le ven ganas, la humildad que tiene, nada que ver con el anterior, es un nuevo proceso y la mayoría son jovénes, puede puede dar la cara, trabajando y puliendo a los nuevos jugadores. Ya está consagrado Alberth Elis y Quioto, Jonathan Rubio que viene con buena cantarta de presentación, tiene gente y esperamos que le vaya bien para clasificar al Mundial.

Retirarse jugando un partido con la H

Todo mundo, cualquier jugador le gustaría retirarse con la selección, sería una emoción en un partido oficial de la selección que tanto que me dio, sería algo inolvidable.

Su adiós del fútbol

El profesor Jairo López(DT del Platense), quiere que yo siga siempre y cuando haga una pretemporada muy buena, cuando vine no la hicimos. A raíz de eso vamos a comenzar, si no se dan las cosas yo diré hasta aquí, pero esperamos contribuirle al equipo.

La mejor camiseta que ha vestido

La mejor ha sido la de la selección. Pero el mejor equipo donde me sentí mejor fue en Polonia (Bełchatów), lastimosamente tuve que salir ya que en la recta final no jugaba y pedimos el traslado, nos fuimos a Rumanía solo a lesionarme y me perdí el Mundial del 2010.

Sus planes tras retirarse del fútbol

Gracias a Dios con mi esposa trabajamos en algunos proyectos, tratamos de ver ingresos, esperemos que a partir del próximo año se puedan elaborar. Siempre pensando en retribuir para el bienestar de la familia, esperamos trabajar el proximo año de la mano de Dios.