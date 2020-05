Protocolo de bioseguridad para restaurantes y cafeterías por COVID-19 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras publicó este lunes los protocolos de bioseguridad que las empresas deberán cumplir para operar durante la pandemia del COVID-19.



Existen escenarios críticos donde es necesario cumplir y extremar algunas medidas de prevención específicas independientemente de la actividad económica que desempeñe la persona. En ese sentido, la Secretaría ha detallado los pasos que deberán seguir las empresas, además de los ya conocidos como el uso obligatorio de mascarilla y lavado constante de manos.

El documento fue elaborado con la contribución de la Unión Europea y en este se detallan las precauciones y recomendaciones para la seguridad y salud en el lugar de trabajo, como ser restaurantes y cafeterías.

Transporte Vivienda al Trabajo (organización o centro) y viceversa

● En caso del servicio de transporte de personal y de productos:

Los vehículos deben de limpiarse internamente al menos al final de cada jornada de trabajo, dando especial énfasis a las superficies de apoyo de las manos, utilizando detergentes y posteriormente desinfectantes comprobados que eliminen el SARS-CoV-2.



● Antes de ingresar al vehículo, desinfectar siguiendo las recomendaciones brindadas previamente en este protocolo, haciendo énfasis en las zonas de mayor contacto como:

– Manijas externas.

– Volante.

– Palanca de cambios.

– Portavasos

– Manijas internas.

– Botones y perillas de los parabrisas

– Radio y controles del sistema de aire acondicionado.

– Pantalla multimedia

– Freno de mano

– Cinturones de seguridad y cualquier otro objeto que tenga contacto

– Desinfectar suelas de los zapatos con solución de agua con cloro.



● En los vehículos se debe favorecer la ventilación natural. Se podrá utilizar el aire acondicionado siempre y cuando se trate de un trabajador en el vehículo o trabajadores que pertenecen a una misma familia, de lo contrario se mantendrá la ventilación natural.



● Se deben de colocar avisos para los trabajadores sobre el lavado de manos y su importancia, la correcta técnica para estornudar o toser, evitar tocarse la cara, y promuevan los saludos sin ponerse en contacto con la otra persona.



● Los trabajadores que utilicen los medios de transporte proporcionado por el centro de trabajo deberán de utilizar mascarillas que cubran nariz y boca, y evitar hablar mientras se encuentren dentro de la unidad de transporte, también deberán sentarse un asiento por persona.

Entrada y salida de la organización o centro de trabajo

● Los trabajadores encargados de los vehículos repartidores de alimentos deberán lavarlos completamente al iniciar las labores, y las canastas, cajones o espacios donde sea transportado los alimentos, deberán de ser desinfectados previo al ingreso de un nuevo envió con una solución desinfectante.



● En las zonas de ingreso deben de mantenerse tapetes sanitarios o recipientes con solución de cloro preparada según la recomendación de este protocolo y que cubran la plantilla de los zapatos de los trabajadores que ingresen. Este proceso se puede realizar también al momento de la salida del trabajador. Se debe recambiar el agua al menos cada 24 horas y si está visiblemente sucia.



● Los trabajadores que realicen repartos deben de lavarse las manos con agua y jabón o usar gel de manos al 70% mínimo al ingresar a las instalaciones, queda prohibido que los repartidores ingresen a las zonas donde se realiza la manipulación o almacenaje de alimentos.

Entrada, salida y permanencia en el lugar de trabajo

● Únicamente se deben presentar a los sitios de trabajo los trabajadores indispensables para realizar las tareas respectivas.

● Los zapatos que se utilicen dentro del establecimiento de manipulación de alimentos se limpiaran con solución en base a cloro para garantizar la higiene y limpieza de los mismos, donde también debe haber un tapete sanitario o recipiente con solución de cloro preparada.



● Ningún repartidor, cajero o personal operativo puede ingresar a los sitios de manipulación de alimentos, únicamente recibirán los alimentos para ser transportados en la línea que divide las cocinas de los salones comunes.



● Si existieren oficinas de personal administrativo, este personal deberá de tomar las mismas medidas que el personal de manipulación de alimentos, y debe de permanecer estrictamente en el área designada. De poder realizar trabajo en casa se debe preferir este por sobre el presencial.



● Los proveedores de materias primas y demás no pueden ingresar a los sitios de manipulación de alimentos y deben de entregar sus productos en el área designada para el chequeo y verificación de entregas, manteniendo la distancia mínima entre 1.5 y 2 metros con el personal y permaneciendo el menor tiempo posible en las instalaciones designadas para tal fin. Se preferirá que una sola persona ingrese el producto a la vez y que una sola persona lo reciba.



● Los encargados de la recepción de materias primas, deben de asegurar que nunca un producto recibido toque el piso, para ello deben de mantener además espacios limpios para la recepción de productos y suspendidos del piso y el almacén de productos jamás puede contener áreas donde los productos estén en contacto con el suelo.



● Para la recepción de las materias primas, las mismas no pueden ingresar a los almacenes y mucho menos a las zonas de manipulación de alimentos sin antes ser desinfectadas los empaques o bandejas de transporte y posteriormente de acuerdo a la naturaleza del producto, ser lavadas y desinfectadas en piletas para tal fin.



● Las organización o centros de trabajo tienen la obligación de a verificar que los empleados encargados de manipular alimentos mantengan su ropa de trabajo limpia y cumplan esta disposición, obligándose a capacitar y concientizar a los trabajadores sobre la importancia de cumplir con esta medida.



● Para el pago por venta o adquisición de productos y servicios ya sea en efectivo o por tarjetas de crédito o débito, la persona o el trabajador debe de utilizar guantes, una mascarilla adecuada de boca y nariz para cubrir su rostro en todo momento. Deben de ser desinfectando los guantes, tarjetas de crédito o débito, el bolígrafo que utilice, el teclado y los billetes con una solución gel con alcohol al 70% después de cada transacción realizada.



● Para la preparación de los alimentos, el personal debe adoptar el hábito frecuente de lavado de manos con agua y jabón en el espacio destinado para tal fin. Los trabajadores que manipulan alimentos, no deben utilizar alcohol, debido al riesgo de introducir el alcohol en las comidas.



● El área de preparación de alimentos debe permanecer con una temperatura confortable, para evitar la sensación de sofocación que podría causar el uso de mascarilla en personal que no está acostumbrado.



● Se deben de garantizar que las tablas de picar se mantengan limpias y desinfectadas antes de ser utilizadas.



● Los alimentos con pre cocción o elaboradas que sean parte de la cadena de producción, deben de mantenerse cubiertos permanentemente y su manipulación se deben hacer a través de pinzas o utilizando guantes para evitar contacto directo.



● Es indispensable el cuidado y monitoreo permanente por la persona encargada dentro del restaurante para el cumplimiento de estas medidas.



● En las áreas donde se usan guantes de cocina desechables, se mantendrá esta medida recordando al trabajador el correcto lavado de manos antes de utilizar los guantes y que una vez quitados se deben desechar. Se debe evitar la colocación y retiro frecuente de los mismos. Para esto se deben organizar las tareas dentro del área de la cocina.



● Toda bolsa que contenga los alimentos debe de viajar sellada desde el establecimiento y entregada por ventanilla en la medida de lo posible. La cajera(o) o encargada(o) de entregar los alimentos empacados; entregará el producto al repartidor tomando la bolsa con las manos sanitizadas desde la parte de arriba y entregadas al repartidor para que la tome desde abajo y la ingrese al medio de traslado; el repartidor debe de tomar la bolsa siempre por abajo y entregar al usuario del servicio para que la tome por la parte de arriba y recomendar que la bolsa sea sanitizada o desechada al ingresar al sitio de destino.



● Cada orden que sea producida por los restaurantes debe de contener la boleta de trazabilidad con la información contenida en el Anexo 1 y tener una copia de la misma boleta con la información archivadas en el restaurante en físico o digital, es importante identificar a los responsables en la cadena, esta boleta debe de realizarse para ejecutar cualquier seguimiento epidemiológico que pueda requerir la Secretaria de Salud, la misma boleta debe de ser llevada incluso si el transporte se realiza con proveedores del servicio externo de reparto los cuales deben de ejercer las mismas medidas y los operadores deben asegurar de que las realicen; es importante que esta boleta sea engrapada en la bolsa que contiene el pedido a entregar.



● Si por alguna razón un pedido es devuelto, rechazado o cambiado una vez que salga de la zona de manipulación de alimentos no podrá volver a ingresar y debe de ser dispuesto colocado en la basura junto con todo el material de empaque y utensilios que lo acompañaran.



● Para los miembros del equipo de la cocina en restaurantes con diseños de cocina estándar, los colaboradores deben dejar un espacio de 1.5 a 2 metros para circular entre la mesa principal y la mesa de especiales como se específica en el anexo 2. Se debe evitar laborar en las mesas angostas con trabajadores dispuestos frente a frente.



● Todas las superficies de contacto deben de ser lavadas previo al inicio de las labores con detergente y agua, posteriormente desinfectadas con solución desinfectante.



● Asignar el personal de preparación de alimentos, cobros, empaque y otros, sus áreas específicas de labores y evitar rotaciones entre áreas en un mismo día. El distanciamiento físico en el entorno laboral para los trabajadores de restaurantes y cafeterías, es una de las medidas más importantes para retrasar y detener la propagación de COVID-19. Esto se logra minimizando el contacto entre personas. Todas los centros de trabajo relacionadas con la producción, elaboración, manipulación de alimentos, deben seguir un estándar de distanciamiento físico.



