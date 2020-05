En Honduras en lo que va del año más de 500 personas han muerto en accidentes de tránsito

Tegucigalpa, Honduras.

Alrededor de 560 personas han fallecido en unos 2,000 accidentes de tránsito que se han registrado en Honduras en lo que va del año, informó este día la Dirección Nacional de Vialidad y Trasporte (DNVT).

Jorge Bustillo, subcomisionado de Vialidad y Trasporte, dijo que en los últimos años las muertes por accidentes viales se han convertido en la segunda causa de decesos en el país, por debajo de las muertes violentas.

Sin embargo, mencionó que se ha reportado una disminución considerable de fallecidos, lesionados e incidencia de accidentes por las medidas de aislamiento a causa del COVID-19.

Además lea: Detienen a un hondureño en Guatemala en posesión de una subametralladora



“Desde el 1 de enero al 3 de mayo llevamos un total de 2,118 accidentes a nivel nacional. Hemos visto un descenso en esta estadística por la implementación del toque de queda por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager)”, explicó.



Además expresó que “de esta cantidad hay 560 personas fallecidas de enero a mayo”.



“Esto nos mantiene en preocupación porque son muchas personas las que están falleciendo”, afirmó.

La imprudencia de los conductores y el conducir bajo el efecto del alcohol siguen siendo parte de las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito en Honduras.

Indicó que las causas de los accidentes siguen siendo las mismas: imprudencia de los conductores, conducir en estado de ebriedad y rebasar en lugares no permitidos.



El subcomisionado agregó que han decomisado al menos unas 2,000 licencias en el mismo intervalo de tiempo.



“Esto es por diferentes faltas, pero una de ellas es el no atender el toque de queda por la crisis sanitaria”.



Las autoridades también reportan varios autos decomisados, mismos que indicaron serán entregados a sus dueños hasta que finalice la emergencia por el COVID-19.



“Hemos decomisado unos 4,081 vehículos a nivel nacional, ya que los conductores no han respetado el toque de queda”, concluyó.

Aseguró que continuarán realizando operativos para garantizar que se cumpla esta ordenanza.