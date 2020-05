"El coronavirus no es un juego, yo lo viví en carne propia": hondureño en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

Emilson Díaz, un hondureño que afortunadamente logró sobrevivir al coronavirus después de pasar más de 14 días convaleciente en casa, cuenta que llegó a pensar que se moriría y hasta llamó a sus hijas para despedirse.

"Hubo unos días que pensé que me iba a morir, caminaba unos pasos y me cansaba, me faltaba la respiración. Después me empezó a dar una tos seca, tosía una vez y no podía parar, me faltaba el aire", señaló el hondureño residente en Nueva York.

"Un día le llamé a mis hijas y les dije: okey​​ hijas las quiero, las amo", contó Emilson en una entrevista a Diario LA PRENSA.

Nueva York es el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con más de 320,000 de los 1.1 millones de casos positivos en el país, y 26,000 de las casi 70,000 muertes a nivel nacional.

"Yo fui al hospital y me dijeron: tú puedes respirar todavía, no te podemos atender, no te podemos tener aquí en el hospital. Regresé a casa y me dijeron que tomara cosas calientes y Tylenol", comentó el joven originario de Tocoa, Colón, y quien hace 18 años reside en Estados Unidos.

Su pesadilla con el coronavirus comenzó cuando "acababa de regresar de Honduras en febrero, trabajé una semana, a la siguiente empecé a sentirme mal, tenía dolor de cabeza, calentura leve, como el viernes me comenzó la fiebre alta, dolor de cabeza, ya no podía oler ni sentir el sabor a las cosas", dijo.

"Después vinieron los días más críticos, me dieron fiebres altísimas, solo sentía que mi cara iba a explotar. Yo tomaba pastillas cada cuatro horas para cortar la fiebre y el dolor de cabeza, hacía reacción y ahí no más se pasaba; la fiebre seguía otra vez", detalló.