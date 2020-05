Go Week 2020, congreso nacional de emprendimiento online

San Pedro Sula.



El pasado martes iniciaron las transmisiones del Go Week 2020, un congreso naional de emprendimiento online, en el que la academia Ideamis tu Futuro expondrá temas de importancia para el futuro de muchos emprendedores y trabajadores hondureños.



Las exposiciones se transmiten en Facebook Live desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo.



"Se conocerán historias de logros alcanzados y las personas se darán cuenta que esta crisis solo es un pequeño tropiezo hacia el éxito de cualquier persona, siempre y cuando desee salir adelante, tenga voluntad propia de adquirir nuevos conocimientos", dijeron los organizadores del Go Week 2020.



"Estamos encaminados hacia un nuevo mundo, totalmente diferente al que se conocía. Los sistemas organizacionales ya no son los mismos y la forma en cómo vamos a vivir de ahora en adelante nos sumerge en un reto a diario, por lo que es inminente no actualizarse" comentó Leonardo Hércules, fundador de Ideamos Tu Futuro.



El congreso de emprendimiento Go Week 2020 está integrado por empresarios, influencers, líderes y emprendedores, los cuales "tienen conciencia y razón social, en aportar de sus conocimientos según sus áreas de trabajo, para que aquellos ciudadanos que no tengan acceso a matricularse en una universidad (por la situación actual) o deseen actualizarse, tengan este material y puedan iniciar un negocio, o continuar fortaleciendo el mismo".



"Son los hondureños quienes tienen la obligación de no dejar caer en crisis este país (por la pandemia), y como siempre lo ha demostrado la historia, solo la educación puede mejorar la economía, evitar la corrupción y fortalecer los lazos de hermandad para las futuras generaciones", explicaron los organizadores de Go Week 2020.



Para ver las transmisiones diarias del congreso de emprendimiento da clic en Academia Ideamos tu Futuro.