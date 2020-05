“Yo denuncié constantemente las actividades de los narcos”: Juan Carlos el “Tigre” Bonilla

Hallaron indicios de transgresión a la ley La Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras realizó investigaciones sobre la conducta de Juan Carlos el “Tigre” Bonilla Valladares y logró establecer que transgredió las leyes, sin embargo, esta entidad no procedió judicialmente contra él. “Encontramos algunos elementos que sí eran indicios de supuesta transgresión de la ley, recuerde que la Comisión Depuradora no actúa en cuanto a iniciar pesquisas. Solamente evaluábamos la confianza y nosotros instamos a que se le cancelara. Y se le canceló”, dijo Omar Rivera, miembro de esa comisión. En junio de 2016, según Rivera, esa comisión instó al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, para cancelar su perfil profesional, ya que este no estaba en condiciones de poderse adaptar a la nueva dinámica dentro de la Policía Nacional”. Rivera aclaró ante los periodistas que la situación que enfrenta el Tigre no está relacionada con la actual Policía Nacional, la cual, en la última década, pasó por un proceso de depuración. “Estos son polvos de viejos lodos, esto no tiene nada que ver con lo que actualmente está acaeciendo en la Policía Nacional, ni tuvo nada que ver en lo que nosotros procesamos en su momento”, dijo. En 2016, al iniciar las indagaciones sobre el Tigre, esa comisión no encontró en la Policía el expediente de investigaciones de Bonilla, lo cual despertó sospechas de que el mismo Tigre lo haya sustraído. Carlos Hernández, miembro de esa comisión al referirse al informe, dijo que “se actuó de manera objetiva en este caso particular, fue de conocimiento público que el expediente de esta persona no se encontró en ningún archivo y casi de manera inmediata, y de las primeras acciones, y es que aún cuando esta persona se encontraba en otro país sirviendo, se procedió a la suspensión y la cancelación de todos los privilegios que habían”.