Por WhatsApp se pueden solicitar medidas de alivio en el pago de la factura eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.



La Empresa Energía Honduras puso a disposición una plataforma de WhatsApp para que los usuarios del servicio de energía eléctrica puedan acogerse a las medidas de alivio en el pago de factura. También se habilitó una línea telefónica gratuita.



"Los clientes que quieran acogerse a las medidas de aliviio en el pago de la factura, autorizadas por la Enee, se ha dispuesto la plataforma de WhatsApp Business, a través del número +504 9440-1515 y la línea gratuita de atención telefónica 118", informó en un comunicado la EEH.



Consulta de saldo, autorización de pago parcial, aplicación de amnistía, acuerdos de pago y refinanciamiento, y otras solicitudes comerciales, son las opciones que los usuarios tendrán vía WhatsApp.



El horario de atención vía WhatsApp y la línea 118 será de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.



La EEH aclaró que la plataforma de WhatsApp únicamente recibe mensajes, por lo que no se permiten llamadas o notas de voz.

Atención presencial

El consorcio también informa que a partir del 30 de abril se atenderá de manera presencial en la sede de la colonia Centro América, en Tegucigalpa, y en la oficina ubicada en el barrio El Centro, en San Pedro Sula.