"Nunca he sido amigo de narcos, iré donde sea llamado": Juan Carlos "El Tigre" Bonilla

Tegucigalpa, Honduras.

Luego que una Corte de los Estados Unidos acusara a Juan Carlos "El Tigre" Bonilla de tráfico de drogas y delitos con armas, el exjerarca de la Policía Nacional, en declaraciones al noticiero Hoy Mismo, dijo sentirse sorprendido por los señalamientos y aseguró que nunca ha sido amigo de narcotraficantes ni de políticos que se han dedicado a acciones ilícitas.

"Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nunca utilicé a policías ni mi cargo para proteger a narcotraficantes o dedicarme a cosas fuera de la ley. Estoy disponible a acudir a donde sea llamado, no necesito que me vayan a buscar, el que nada debe, nada teme", manifestó Bonilla.

"Se van a demostrar los hechos donde sea necesario, hay documentación de todo mi trabajo en los lugares donde estuve, por ejemplo, en el departamento de Copán, donde fui jefe regional de la Policía Nacional de 2010 a 2011, durante ese tiempo denuncié constantemente las actividades de narcotraficantes, de eso hay información en los archivos de los ministros", puntualizó "El Tigre" Bonilla.

Juan Carlos Bonilla fue director de la Policía Nacional desde mayo de 2012 hasta diciembre de 2013.

"Una cosa es lo que se diga y otra es la verdad, no tengo problemas de ir donde sea para enfrentarme a la realidad. Nunca he sido llamado por el Departamento de Estado, yo siempre he informado sobre mi trabajo y nunca he tenido nexos con estructuras de esta naturaleza", afirmó.

Por otro lado, expresó que cuando se le mencionó en una Corte de Estados sobre un grado de acercamiento con el abogado hondureño Juan Antonio Hernández, ya declarado culpable de narcotráfico, le sorprendió, porque según él, nunca hubo relación de ese tipo con "Tony" Hernández.

"También quiero dejar claro que el delincuente Alexander Ardón, el cual fue enjuiciado y testigo de la Fiscalía de Nueva York, yo mismo lo investigué y lo denuncié en su momento a la Policía Nacional y al entonces ministro de Seguridad", añadió.

"Tomé la decisión de renunciar a mi cargo en 2013 porque en ese momento tenía problemas con Arturo Corrales, luego fui designado ante el Gobierno de Colombia por asuntos de seguridad. En 2016 fui llamado por el ministro Julián Pacheco, quien me sugirió retirarme del cargo como una opción a un puesto político y que me iban a dar 2 millones de lempiras, pero le dije que no porque faltaba que concluir mi servicio en Colombia", comentó Bonilla.

Señalamientos 1- Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos 2- Usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína 3- Conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína.

El exjefe policial dijo que luego fue llamado por la Comisión Depuradora para que les brindara informes de cómo manejó la Policía Nacional, después fue notificado de su cancelación y que ya no tenía espacio en dicha institución. "Julián Pacheco lo sabe, puedo garatizarles que varios oficiales fueron cancelados porque no fueron de la simpatía del actual ministro de Seguridad", enfatizó.

“De cualquier cosa que me suceda lo responsabilizo a él, Julián Pacheco, sabe que ha dejado de cumplir la misión de darme la seguridad que se me debe dar desde el 2016 y estamos en el 2020”, remarcó el exjefe policial.

Parte de la acusación

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival para promover la conspiración".

La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo que “Juan Carlos Bonilla Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajaban para él y proteger a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia ".