Diego Vázquez atiza contra Olimpia: "Un equipo grande tenía todo arreglado"

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez se ha pronunciado luego de que la Liga Nacional de Honduras determinara la anulación del Torneo Clausura 2020 por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

El entrenador argentino no se anduvo con rodeos y disparó contra el Olimpia. Asegura que la decisión de cancelar el campeonato ya estaba tomada porque "un equipo grande tenía todo arreglado".

Motagua se adueño del primer lugar del torneo con 27 puntos y Diego Vázquez pide también anular el Apertura, el cual ganó el Olimpia. "Vi que es nulo y si se declara nulo las bases del torneo son para el Apertura y Clausura, entonces son nulos los dos campeonatos y si al Honduras le anulan al descenso entonces todo lo del torneo pasado debe ser nulo", declaró en entrevista a Diario Diez.

CONTRA OLIMPIA Y REAL ESPAÑA

Vázquez no se sorprendió por la decisión y cree que es la más lógica. Aprovechó para enviar un dardo al Olimpia, sus direcitvos y también al Real España. "Ya sabíamos que un equipo grande tenía todo arreglado. Real España tiene gente en la Liga, Olimpia ni hablar, tiene al secretario (Salomón Galindo), a Foncho Guzmán que hace las leyes, las interpreta y las deshace, hace lo que quiere y básicamente tenía todo arreglado antes de hacer la reunión. Ya lo sabíamos".

Y agregó: "Ya estaba todo arreglado por Olimpia, Real España y dos o tres equipos".

El técnico de los azules mandó felicitaciones a sus jugadores. "Los 27 puntos están ahí, a mis guerreros los felicito, tenemos los clásicos ganados, eso no me lo saca nadie, seguramente pondré un tuit co la tabla de posiciones y los goles a favor. Marathón estaba pidendo final y me río porque les llevamos tres puntos y como diez goles de diferencia y por más que nos sacaran al Sub-20 no llegaban, es gracioso ja, ja, ja".

"Los otros equipos que van terceros dirán que se anule, pero si al Honduras Progreso le anularon los dos torneos, y no tengo nada en contra de ellos más bien les tengo cariño, pero si anulas algo para el descenso y al otro para ser campeón no, es un chiste, pero ya lo sabía de antemano y es lo mismo del cambio de formato con el poder, los votos y la gente que maneja la Liga. Las leyes se hacen antes y no son para interpretar, es para cumplirlas", añadió.

DECISIÓN LÓGICA

¿Sientes que se debió haber esperado?, se le preguntó a Diego, a lo que contestó: "No, me parece lógico. No se puede jugar y estar pensando en fútbol ahora. Esa decisión de anular me parece acertada, lo que no me parece justo es la conveniencia en una partecita, espero que la Liga rectifique y que si anula, que anule el Torneo Apertura y Clausura y a los campeones".

Asegura no estar molesto por esta decisión. "Para nada. Yo soy el más tranquilo de todos, los puntos ya están hechos. Pero hay cosas que no te las saca nadie como el último clásico que ganamos, el esfuerzo del grupo, no necesito que me lo recuerde nadie. Ustedes ponen la tabla todos los días, ahora quitala o capaz Salomón Galindo y Foncho te la borran, no te preocupes ja, ja, ja. No tengo mal sabor de boca, es correcto que le dan claridad a los equipos y jugadores, me parece muy bueno, pero estoy tranquilo".

También se mostró de acuerdo con la indemnización a los jugadores. "Me imagino que hasta el día de hoy que se finalizó el torneo se debe pagar los contratos a los futbolistas".

Por último, se refirió a lo que hará ahora. "Ni siquiera he hablado con los directivos, ahora hay que enfocarse en estar bien, los jugadores que estén bien, mis guerreros a quien debo felicitar por los 27 puntos, estén bien igual que a los de los otros equipos, hay que ser solidarios".