Video viral: reportero sufre vergonzoso momento al aparecer sin pantalones durante entrevista

Redacción.

Las videollamadas están más de moda que nunca debido al confinamiento obligatorio, a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha obligado a millones de personas a transformar sus casas en oficinas con el "home office", es decir, trabajo en casa.

Y con estas videollamadas en auge, en las redes sociales han aparecido diversos videos que muestran vergonzosos momentos que han ocurrido durante las transmisiones en vivo.

Tal es el caso del reportero de ABC News, Will Reeve. El reportero sufrió un bochornoso momento mientras realizaba una transmisión en vivo para "Good Morning America".

El comunicador presentaba un informe sobre las "Farmacias del futuro" en medio de la crisis por la pandemia, sin embargo, sus piernas descubiertas se llevaron todo el protagonismo al salir al aire, pues el reportero olvidó que no estaba usando pantalones en ese momento.

Aunque sus compañeros no mencionaron nada mientras realizaban la entrevista en vivo, los televidentes no tardaron en reaccionar y hacer de la graciosa escena, un video viral.



El periodista de 27 años de edad, tomó el asunto con mucha gracia y luego explicó en sus redes sociales que no calculó de forma exacta el ángulo de su cámara al colocarla.

Debido a su inocente error, su muslo derecho se robó las miradas frente a los millones de espectadores que miraban el programa. "Espero que todos tuvieran una risa muy necesaria", tuiteó Reeve en sus redes sociales.





Se vale mencionar que Will Reeve, es hijo del fallecido y recordado actor estadounidense Christopher Reeve, famoso por haber inmortalizado a "Superman" en varias películas.