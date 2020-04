Médicos de Copán alarmados por incumplimiento de restricciones para circular durante pandemia

Santa Rosa de Copán.



Un grupo de médicos del Hospital de Occidente evidenció su preocupación ante el incumplimiento del toque de queda en la ciudad de Santa Rosa de Copán, y otros municipios aledaños, ya que aseguran que esto podría provocar que haya contagios masivos del coronavirus COVID-19.



Roberto Álvarez, neurocirujano del Hospital de Occidente lamentó que en Santa Rosa no se está cumpliendo con la restricciones de circulación, que es segmentada de lunes a viernes, y que los entes de seguridad permitan aglomeraciones “sin ningún tipo de supervisión”.



El galeno aseguró que en Santa Rosa de Copán se juegan partidos de fútbol e incluso grupos de personas haciendo caminatas matutinas. “Hasta pasan por operativos sin siquiera que se les pida la identidad para saber si corresponde que circulen ese día”, denunció Álvarez.



La preocupación de los médicos hondureños es que casa día aumenta el número de personas contagiadas con COVID-19 a nivel nacional, y en Copán cada día hay más casos sospechosos.

Las calles de Santa Rosa lucen como un día normal sin pandemia.

“Nuestro hospital no está preparado para responder a una avalancha de pacientes que puedan venir contagiados”, anticipó el neurocirujano.



El médico aseguró que el Hospital de Occidente colapsará en caso que los contagios sean masivos, ya que él mismo solo tiene cupo para ocho pacientes no graves, mientras que para pacientes críticos no hay un espacio destinado para personas contagiadas con el novel coronavirus.



Hasta el 28 de abril, en el departamento de Copán, según el sitio covid19honduras.org, solo se ha registrado un caso de COVID-19, sin embargo hay varios pacientes que se manejan como sospechosos con la enfermedad.



Honduras reportó 66 muertes por coronavirus y 738 casos de personas contagiadas con la enfermedad. Solo en el departamento de Cortés, epicentro de la enfermedad, se registran 543 contagios.