Héctor Vargas rompe el silencio y se destapa: "Yo no trafico con la muerte"

San Pedro Sula, Honduras.

Rompió el silencio. Previo a la reunión de la Liga Nacional donde podría definirse el futuro del Torneo Clausura 2020, el entrenador de Marathón, Héctor Vargas, ha enviado un mensaje contundente al organismo del fútbol catracho. La posición del argentino es que el campeonato debe terminarse debido a la pandemia del coronavirus.

Sostiene que no sabe si anular es la medida más "inteligente, pero es la más fair play". El técnico en su acostumbrado estilo frontal mostró su molestia porque este martes ha trascendido que el representante de Motagua pediría el campeonato para los azules.

Vargas recordó en una clara referencia a Motagua que una ocasión se festejó un campeonato con muertos alrededor de la cancha y, "ahora no podemos pretender que en este momento que hay muertos alrededor del mundo y terminar festejando cuando la sangre de mucha gente en el mundo está corriendo".

El timonel verde sostiene que aunque le hubiese tocado a él estar de primero no podría celebrar un título de esta forma: "así me hubiese tocado a mí ir primero y a 10 puntos, no puedo festejar cuando la gente esta en este momento sufriendo. Me parece que sería una medida exageradamente mal tomada si se deciden por dejar campeón a alguien".

SIN CAMPEÓN Y SIN DESCENDIDO

El técnico verde es de la opinión que el campeonato debe terminar sin campeón y sin descendido. Le mandó un dardo a Diego Vázquez: "Es parte de la novatez, del recién empezar, eso de decir que le tienen que dar el campeonato a Motagua, si le dan el campeonato, tienen que descender porque la diferencia de puntos del Honduras Progreso es más con Real Sociedad, que la de nosotros con el primer lugar".

En clara alusión a las palabras de Héctor Zelaya, que en Radio América dijo que pedirían el título para los azules, Vargas dijo: "Es una pandemia que pasa cada 100 años y el que no lo entiende, él que quiere hacer o al menos insinuar ir a votación para lograr un campeonato es de mala leche".

"Con el solo hecho de pedir o insinuar ir a una votación en una pandemia por la que hay más de 200 mil muertos en el mundo, eso es un acto de mala leche", agregó.

Hizo referencia nuevamente a la final que el Motagua ganó 7-2 al Honduras Progreso en el 2017. "No hablemos del Fair Play, después pasa que están los muertos a la orilla de la cancha con gente llorando y otros en el centro de la cancha festejando el campeonato".

"Cuando se pelearon la gente de Olimpia con la de Motagua, ¿cómo vas a pretender rodeado de la muerte festejar algo? Es difícil vivir esa circunstancia. Te repito que el solo hecho de pedir una votación para que alguien quede campeón es un acto de mala leche", recalcó.

TORNEO NULO

Su posición es clara y firme, el torneo debe declararse nulo. "Sin ninguna duda que se declare nulo. ¿Como vas a elegir un campeón faltando montón de fechas por jugar? Lo hablo a nivel personal, si a mí me dicen no voy a recibir ningún premio, lo rechazo".

Vargas sostiene que nunca se aprovecharía de una circunstancias como la acual: "Por eso no tengo canas y voy cumplir 60 años, pero yo no trafico con la muerte. Es un trabajo pasional al 100%. A veces perder un partido y sufrirlo, pero de ahí a la muerte hay un paso muy grande y yo no concibo eso".

Sostiene que desde su opinión no es corrrecto buscar un campeonato. "Así como está ir a pedir que te saquen campeón, te tenés que poner una bandera, que no te sacan campeón los puntos si no la pandemia".

¿Seguir jugando también sería una irresponsabilidad?, le preguntamos y contestó en tono filosófico, "estuve viendo un documental cuando unos uruguayos caen en medio de Los Andes. A uno de ellos le preguntaron que fue los más duro todo el tiempo que estuvieron ahí y él contestó, que lo más duro es que no sabían donde estaban. Bueno en la pandemia, nadie sabe donde estamos, ¿en qué condiciones vamos a estar? nunca nadie lo vivió. Ni siquiera los países organizados están pensando en jugar ahora".