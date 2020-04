Analizan cierre completo del departamento de Cortés por alto índice de coronavirus

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Salud estudian la posibilidad de un cierra total y no parcial en el departamento de Cortés, donde hay un alto índice de casos positivos del coronavirus.

Uno de los escenarios en los que podrían determinar "un cierre es por el alto índice de casos que se tiene, pero haríamos un cierre completo. Prácticamente se han hecho cierres parciales en el departamento de Cortés. Y estamos viendo que hay una alta insidencia de casos", explicó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

Cortés sigue siendo el que registra la mayor incidencia de personas que han contraído el coronavirus con 512 casos de los 702 contagiados en Honduras. El domingo se extendió hasta el 3 de mayo el toque de queda que rige desde marzo como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus.

El cierre sería por dos semana. "Sería por el período que se mantiene el virus, estamos hablando de dos semanas (14 días) para evitar más contagios de personas con COVID-19", afirmó Cosenza ante los medios de comunicación después de una reunión entre los alcaldes de Cortés y autoridades de la Secretaría de Salud en San Pedro Sula.

Las autoridades sanitarias consideran que el cierre de Cortés sería oportuno para evitar que los hospitales designados para albergar pacientes de esta pandemia colapsen.

También el funcionario aclaró que "la situación no es insostenible si no que nosotros tenemos que hacer es bajar esa pendiente, en la cual hemos estado subiendo con número de casos en el departamento de Cortés. Estamos viendo que las cifras son irregulares, donde no hemos podido llegar a ese equilibrio que se quiere de casos confirmados de COVID-19".

Según Cosenza los alcaldes del departamento de Cortés, con los que se ha reunido, están consciente de la situación.

"Se ha estado realizando trabajos de campo en el barrio Medina de San Pedro Sula, donde andan los equipos de respuesta rápida, casa por casa, para poder identificar todos los casos que han tenido contacto con los pacientes notificados con COVID-19", informó.

Según proyecciones de fuentes médicas, la mayoría de los casos de enfermos con coronavirus se estarían registrando en el mes de mayo, lo que en parte obedecerá a que se incrementarán las pruebas para detectar las personas contagiadas.

Intervención del Pozo I

El centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocido como El Pozo, será intervenido por las autoridades de la Secretaría de Salud luego de que se confirmara la muerte de un interno por COVID-19.

Roberto Cosenza aseguró que se llevarán a cabo todos los protocolos estipulados por la Secretaría de Salud con el fin de determinar si el contagio ocurrió por nexo epidemiológico u otras circunstancias.

También con estos protocolos se busca evitar un epicentro de contagios en dicha cárcel.