Educación: Tareas serán revisadas al retornar a clases presenciales tras la cuarentena

Tegucigalpa, Honduras.



Las autoridades de la Secretaría de Educación informaron que los trabajos y tareas asignadas serán revisadas por los docentes el día que se retomen las clases presenciales después de la cuarentena por coronavirus.

La viceministra de educación, Gloria menjivar, también explicó que en el caso del trabajo educativo social, en los centros educativos bilingües, se estableció con la Asociación de Escuelas Bilingües Privadas que el trabajo educativo social, de los estudiantes de último año queda aprobado con las horas que habían desarrollado.



“Recordemos que el trabajo social, es una extensión del centro educativo a la comunidad, de manera que no se podía continuar por las ordenanzas del Sinager”, manifestó.

Además lea: Honduras suma 702 casos de COVID-19 y 64 fallecidos



De igual manera, subrayó que las fechas de graduación aún no han sido definidas y que ya se socializó una propuesta ministerial en donde se definen cuales son las medidas a tomar en el tema de evaluación, graduación y promoción en estos centros educativos bilingües.

Por otro lado también explicó que se está implementando una estrategia de monitoreo a nivel nacional para identificar los educandos que no tienen acceso a televisión, radio e internet para recibir las clases.



Afirman que pretenden hacerles llegar a estos alumnos guías impresas con los contenidos académicos y los trabajos y tareas.



“De esta manera nosotros podemos conocer la estadística de estudiantes a los que tenemos que llegar con el material impreso”, detalló la funcionaria.



Afirmó que en unos departamentos el acceso es más alto y en otros más bajo. Por ejemplo, en el departamento de Atlántida sostienen que llegan al 59% de los estudiantes y en Ocotepeque a un 70%.



“En este momento de la crisis, donde la curva de contagios va en ascenso nuestra mayor preocupación es no tener el contacto con el estudiante y ver qué está pasando con él y establecer un mecanismo para que nadie se nos quede atrás”, enfatizó.



Los padres de familia que no tienen acceso a ningún medio “yo les digo categóricamente, no se preocupen la Secretaría de Educación va a buscar la forma de llegar a ellos”, dijo la funcionaria.