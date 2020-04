El fútbol de Honduras con un futuro incierto por el COVID-19

San Pedro Sula, Honduras.

El miércoles es un día clave para conocer el rumbo del Torneo Clausura 2020, mismo que está en pausa desde el pasado 15 de marzo luego del brote del nuevo coronavirus COVID-19 en Honduras.

La Liga Nacional de Honduras sostendrá una reunión virtual al mediodía luego de la petición realizada por los equipos Real Sociedad, Motagua, Vida, Platense y Honduras Progreso, además se pueden tomar decisiones de tipo administrativo.

Entre los puntos a tratar es la continuidad del campeonato. Otro de los focos principales es la ayuda económica que recibirán por parte de la Fifa y la forma en que será distribuida a los 10 equipos de la Liga Nacional.

Varios clubes anunciaron que la situación financiera se encuentra en números rojos y todo ha aumentado desde la suspensión del campeonato local.

La Liga desea llegar a una fecha en específico para reanudar el Clausura tomando en cuenta las decisiones del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Salud, misma que mira complicado jugar en mayo y junio, meses que podrían aumentar considerablemente los casos del COVID-19.

La Liga Nacional se reunirá de manera virtual para decidir el destino del Torneo Clausura 2020.

LO QUE RECOMIENDA SINAGER

El vocero de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, (Sinager), el doctor Francis Contreras, se refirió respecto al tema del fútbol hondureño y ha realizado una advertencia a las autoridades de la Liga Nacional de que el pico más altos de casos por coronavirus en el país será en mayo o junio.

“Es muy difícil hacer ese tipo de proyecciones. Lastimosamente lo que pareciera que podría ocurrir es que en el mes de mayo y junio se darían los mayores picos de enfermedad. Todo depende de qué tan bien reacciona la población y qué tanto se mantiene el distanciamiento físico. Algunos modelos dicen que en el mes de mayo hasta incluso a mediados de junio podríamos tener el pico más alto de la enfermedad lo que significa que a partir de ese momento y probablemente unas dos semanas después del pico más fuerte podría empezar a verse una disminución de la enfermedad”, manifestó Contreras en declaraciones este domingo al programa Todo Deportes.

Contreras no ve recomendable que se reanude pronto el fútbol en Honduras. “Todo dependerá de qué tanto sale la gente a las calles. En el momento que se comienza a disminuir la cantidad de casos, puede ser que el país trate de normalizar sus actividades. Se habla de normalizar el deporte solo con los estadios vacíos, pero el fútbol es un deporte de contacto y serán 22 personas dentro de la cancha y un grupo afuera, las posibilidad de contagio entre ellos es latente”.

PROTEGER A LOS FUTBOLISTAS

Francis Contreras, vocero de Sinager.

Pide crear “un mecanismo de seguridad para el deportista”. Y añade: “El futbolista no solo va a jugar; va a entrenar, se va a movilizar, va a estar en contacto con otras personas. Yo de aquí a este tiempo esperaría que haya mejores pruebas laboratoriales y que las personas se integren a la vida cotidiana con total normalidad. El evento deportivo no solo incluye en el momento del juego, hay toda una actividad que se se hace durante toda la semana”.

El vocero de Sinager no sabe cuando se podrá volver a jugar y da un consejo a la Liga Nacional. “Son más que 22 personas, el riesgo de contagio no solo está en los 90 minutos. Hay muchas más cosas que habrá que analizar de mejor manera, cada momento que el futbolista sale de su casa está corriendo un riesgo. Yo a la Liga le recomendaría, no que nos comuniquemos en agosto porque esto cambia de forma acelereda. Que siempre consideren la opinión de los expertos sanitarios, el cien por ciento de los médicos coincidimos en las recomendaciones. Le diría a la Liga que esté al pendiente de las medidas sanitarias y sabemos que hay mucha presión económica”, concluyó.