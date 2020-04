La OPS/OMS no recomiendan el uso de túneles desinfectantes en Honduras

Tegucigalpa.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Honduras no recomiendan el uso de túneles desinfectantes o sanitización porque "no existe evidencia sobre la eficacia" como una medida de prevención para la propagación de la COVID-19.



"El uso de túneles desinfectantes o sanitizantes para uso de la población no es recomendación de la OPS/OMS", indicó la representante de la organización en Honduras, Piedad Huerta, en una carta enviada a la ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, y divulgada este domingo en medios locales de prensa.



Asegura además que "no existe evidencia sobre la eficacia de estos sistemas para realizar una desinfección efectiva del virus causante del COVID-19, generando una falsa sensación de seguridad en la población".





Esa supuesta seguridad podría generar que la población descuide la aplicación de medidas básicas de prevención como "el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social", añade el documento.



La OPS destaca en la nota que los productos desinfectantes para uso en superficies porosas y no porosas, con requerimientos variables de tiempos de contacto, al ser aplicados directamente a las personas, aún en bajas concentraciones y de forma muy breve, puede "producir efectos adversos con afectaciones a la piel, ojos y mucosas".



"Además, la inhalación de estas sustancias puede causar irritación en la vías respiratoria altas y bajas provocando síntomas que pueden ser confundidos con COVID-19", señala la representante de la OPS en el país centroamericano.



"La OPS/OMS no recomienda uso de túneles sanitizantes o similares con aplicación de químicos", enfatiza en el documento enviado a la ministra de Salud.



Sin embargo, considera necesario "insistir en la adopción de medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social".



El Gobierno de Honduras extendió este domingo la alerta roja y el toque de queda que rigen desde mediados de marzo por el coronavirus.



Este sábado, la cifra de fallecidos en Honduras se elevó a 59 a causa del COVID-19 y la de casos confirmados a 627, informaron las autoridades sanitarias.