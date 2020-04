Jorge Luis Pinto sobre Costly: "Esa mugre no merece una respuesta"

Bogotá, Colombia

Jorge Luis Pinto, exentrenador de la selección de Honduras, fiel asu estilo dio polémicas declaraciones y le respondió al delantero hondureño Carlo Costly, quien lo llamó hace unos días atrás "loco y puteador".

"Pinto te pute... hasta por reírte, pero así como put... también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él", fueron las palabras de Carlo Costly.

Luego de estas declaraciones, en declaraciones al diario AS, el estratega colombiano le respondió al atacante del Platense de Puerto Cortés y se ha referido en fuertes términos hacia el hondureño llamándole "mugre".

“Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”; comenzó diciendo el sexseleccionador de la Bicolor.

El director técnico insistió en que los jugadores que lo critican son aquellos a los que no le gusta trabajar y concluyó: “En los equipos hay 20 jugadores más. Preguntan por el más bandido, por el más pícaro, el mal trabajador”.