Desgarrador video muestra el sufrimiento de un niño con coronavirus

Colorado, Estados Unidos.

Una doctora estadounidense compartió la "tortura" que vivió su hijo de cuatro años tras infectarse con el nuevo coronavirus, para advertir a los padres que tomen en serio el Covid 19 que estuvo a punto de arrebatar la vida del menor.

Anna Zimmerman publicó en redes sociales un video de su hijo Lincoln, que fue hospitalizado el pasado 30 de marzo tras dar positivo por el Covid 19 en Colorado.

Las imágenes muestran a Lincoln, conectado a un tubo de oxígeno, luchando por intentar respirar. "Mamá, esto no vale la pena, ¿cuándo va a parar esto? Mamá, no me siento tan bien, no voy a ir a casa", se escucha al pequeño decir con dificultad.

Zimmerman afirma que su familia entró en cuarentena varios días antes de que cerraran las escuelas en Colorado. Pero diez después su hijo comenzó a presentar síntomas de una gripe.

"Pensé que estaba resfriado y no le di importancia. Una semana después comenzó a tener fiebres muy altas y dificultades para respirar", relató Zimmerman.

La doctora llevó a su hijo al hospital donde fue ingresado tras practicarle una prueba de coronavirus que dio positivo. “Podía ver cómo luchaba para respirar, utilizando todos los músculos de su pecho, abdomen y cuello, fue una experiencia horrible”, dijo la madre en un video que se viralizó en redes sociales.

El pequeño comenzó a mejorar seis días después de haber sido ingresado. Finalmente fue dado de alta y regresó a su hogar.

El esposo de Zimmerman también dio positivo por Covid 19, pero no presentó síntomas graves.

China, cuna de la pandemia, no presentó muertes de niños por coronavirus, sin embargo, otros países como Estados Unidos han informado de muertes de recién nacidos y niños menores por el letal virus.