Dueño de Power Chicken comenzará huelga de hambre en contra de EEH

San Pedro Sula, Honduras.

El dueño de la franquicia hondureña Power Chicken, Roberto Contreras, publicó este día un video para anunciar que comenzará una huelga de hambre indefinida, a partir del próximo lunes, en contra del cobro del recibo de la Empresa Energía Honduras (EEH).

"El objetivo es exigir a EEH, al Gobierno y a los generadores térmicos que no se cobre la energía a partir del 15 de marzo, ya que hemos estado confinados (por coronavirus) y no hemos generado ingresos. Lo poco que hemos conseguido ha sido para mantener los empleos y en el sustento en nuestros hogares", dijo Contreras en el video.



Además, aclaró que no se trata de ninguna lucha política, "es el sentir de un pueblo. La reactivación económica del país será más dolorosa que el COVID-19".

Explicó, que como padre de familia le da temor ver a sus hijos trabajar y también le da temor ir a trabajar a la empresa. "Pero una cosa es sentir temor y otra cosa es vivir asustado. Este pueblo no puede seguir viviendo de esa manera", señaló contreras, quien el noviembre del 2011 también realizó una huelga en contra de EEH.



"Pido el apoyo de las centrales obreras y de los jóvenes universitarios. Si hay una causa por la cual debemos luchar y entrar a esta huelga es por los abusos que comete EEH, el gobierno y los térmicos. Si en el camino nos infectamos de COVID-19 y morimos pues al menos será una causa justa", continuó.



Finalizó diciendo que se ha estado preparando y que cuenta con el apoyo de su familia y del pueblo cristiano.

Por otra parte en abril del 2019, el empresario se esposó a sí mismo en forma de protesta y portó un cartel en el que publicaba los recibos de energía, pues según él, le habían incrementado significativamente.