Setenta estudiantes de medicina de Unah-VS exigen título universitario  

Al menos 70 estudiantes de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-VS) tienen cinco meses de estar esperando el título universitario, según relató a Diario LA PRENSA el estudiante Edwin Melgar, quien reveló que tras ocho largos años de estudio han pasado a engrosar filas de desempleados y no cuentan ni siquiera con la esperanza de ser contratados ni por el Estado ni por el sector privado, ya que no están titulados ni colegiados.



Melgar manifiesta que terminaron sus estudios de medicina en noviembre del año pasado y no pueden ayudar a la población en medio de la pandemia porque no están titulados y tampoco pueden trabajar en el sector privado.

"Para trabajar nos exigen el título; y somos 70 compañeros los que ya estamos graduados pero necesitamos el título. Es frustrante ver que por un trámite que se ha demorado, no podemos laborar después de ocho años de estar en la universidad y sobre todo estamos imposibilitados para ayudar en esta emergencia", sostuvo Melgar.

"Tenemos cinco meses en espera de la graduación, ya habíamos hecho trámites de graduación bastante lentos y con lo del coronavirus el trámite se paró totalmente (...) cabe aclarar que los compañeros con que comenzamos nuestro servicio social de Tegucigalpa, ellos sí ya se graduaron en febrero e iban a hacer otra graduación en marzo... igualmente los de la universidad Católica, estos últimos han hecho dos graduaciones", dijo Melgar.



Melgar agregó que la graduación para su grupo estaba programada para el 16 de abril del presente año, sin embargo, la situación excepcional del coronavirus lo impidió, no obstante, solicitan que se les pueda otorgar el título por ventanilla.



"El director de Unah-VS y el coordinador de la facultad de Medicina nos han dicho que todo está inhabilitado, sin embargo, de Tegucigalpa nos han manifestado la intención de poder realizar los títulos pero no saben cómo hacerlos llegar a nosotros. Nosotros no vemos ningún interés de nuestras autoridades de Unah-VS", expuso el joven médico in fieri.



Concluyó que "solicitamos que nos ayuden a agilizar la elaboración de esos títulos, porque hemos visto un proceso completamente lento. En Unah de Tegucigalpa (ciudad universitaria) ya van por las dos graduaciones, la Católica dos; tomando en cuenta esta emergencia pues nosotros pedimos a las autoridades correspondientes en Unah-VS y la Secretaría General de Tegucigalpa que nos ayuden a agilizar la elaboración de estos títulos".



Remató diciendo que "el Colegio Médico también nos ha manifestado que nos pueden ayudar con una colegiación rápida".