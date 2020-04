"Pido a Dios sobrevivir al COVID-19 y terminar mis últimos años de carrera": Carlos Umaña del IHSS

San Pedro Sula, Honduras.

Desde que era niño tenía claro dos cosas: sería médico o camionero. Carlos Umaña, actual presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula y quien se ha convertido en una voz de conciencia para los ciudadanos y las autoridades, al iniciar la pandemia de coronavirus en Honduras, afirma que hizo realidad una de las grandes pasiones en su vida, la medicina.

Diario La Prensa habló en exclusiva con el anestesiólogo que se define a si mismo como un líder nato de una sola pieza y que no le interesa la política. Sin embargo, ha dedicado sus años de carrera a luchar, desde su gremio, por los derechos de los médicos y salud de calidad para los hondureños.

Aunque siempre estuvo convencido que estudiaría medicina, recordó que en la etapa de colegio le tocó diseccionar el cadáver de un sapo y a diferencia de sus compañeros, quienes llegaron al punto del vómito, él disfrutó la experiencia. "En ese instante me magneticé aún más con esta carrera".

Tiene alrededor de 22 años de ejercer como médico tras de graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y obtener su especialidad en la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala.

Carlos Umaña también se ha desempeñado como presidente de los anestisiólogos de Honduras.

Recuerda que cuando le platicó a sus padres que deseaba titularse como médico, ambos le mostraron su apoyo. Sin embargo, un mensaje que le dio su papá se le quedó grabado y lo ha convertido en su estandarte de vida. Me dijo: "Usted tiene que sacar esos dotes de líder porque Honduras carece de líderes honestos, así que ponga su talento al servicio de la patria".

"Toda mi vida he estado al frente de algo. En mi primer año de medicina fui presidente de los estudiantes, también fui presidente de los médicos internos, presidente del área de residencia cuando estudié en Guatemala y me convertí en el primer presidente de los anestisiólogos de Honduras, entre otros cargo".

Para Umaña, la medicina debe estar ligada al servicio. Sus años como Boy Scouts y voluntario de organizaciones para el cuidado de pacientes mayores en su etapa de niñez y adolescencia forjaron esa parte crucial en su vida.

Sus años de estudiante lo han marcado para siempre y los recuerda con mucho cariño.

Durante la entrevista hizo énfasis en repetidas ocasiones en que es una persona transparente y le enardece la corrupción. "Cuando una persona hace un acto de este tipo hasta ahí llegó para mí, pero lo perdono...porque soy cristiano".

El galeno nacido en Comayagua el 27 de abril 1964 también es predicador católico autorizado por el obispado de San Pedro Sula. Umaña afirma que no puede estar al frente del altar en una iglesia, sino que vive lo que predica.

En el amor

Entre el estudio, los diferentes cargos y la ayuda social el amor le llegó a los 30 años. Al hablar de su esposa su voz se relaja y se llena de elogios. "Me cansé tarde, pero encontré a mi ayuda idónea, mi balance perfecto. Es psicóloga graduada con los máximos honores en Costa Rica y también es licenciada en Recursos Humanos. Llevamos 26 años de casados".

Junto a ella procreó un hijo que sigue de cerca sus pasos, pues también estudia medicina y lleva en las venas la dote de ser líder.

Comentó, que gracias a ellos ha logrado continuar firme en sus ideales, pues reconoce que no ha sido fácil. "Decir la verdad no siempre resulta del agrado de todos y he sido atacado por ello. Pero también reconozco los aciertos, porque busco ser neutral, ya que no tengo compromisos con nadie".

A pesar de sus múltiples facetas no abandonó por completo su atracción por la vida de los camiones en las carreteras. "Tuve un tío que trabajaba como camionero y recorría el país por su trabajo, por él nació en mí ese deseo. Amo hacer turismo interno y descubir las bellezas que tiene mi país. Es una de mis pasiones en mis días libres".

Viajar siempre ha sido uno de sus pasatiempos favoritos.

Aunque en este momento lo ha dejado a un lado, ya que ha concentrado sus energías en permanecer al frente de la lucha contra el coronavirus durante largas jornadas de hasta 36 horas. "Le pido a Dios sobrevivir al COVID-19 y terminar mis últimos años de carrera para dedicarme a enseñanza".

En el IHSS a diario llegan un promedio de 15 pacientes con síntomas de coronavirus o con sospechas de contacto epidemiológico. "La curva contagios sigue ascendente en el Valle de Sula y de continuar así los resultados serían tan tremendos como en Guyaquil, Ecuador".

A través de los medios de comunicación y su cuenta de Twitter no se cansa de hacer fuertes llamados a la población para que se mantenga en casa y se logre evitar más muertes. "La danza con la muerte sigue en el valle de Sula no respetando ordenanzas. Colas inmensas para entrar y salir de la ciudad, esta lucha solo la ganaremos con responsabilidad y disciplina felicito a los que han decidido por la vida quedándose en casa", dice uno de sus posteos más recientes.

Perfil

Nombre: Carlos Umaña

Edad: 56 años

Lugar de nacimiento: Comayagua

Titulo: Anestesiólogo y subespecialista en anestesia pediátrica

Cargo: Presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Estado civil: Casado

Hijos: Uno

Religión: Católico (Es predicador autorizado por el obispado de San Pedro Sula)

Pasatiempo: Hacer ejercicio y hacer turismo.

Aborrece: La tradición

Disfruta: Del servicio

Lugares favoritos: El occidente de Honduras e Islas de la Bahía.

Otras funciones: Miembro del tribunal de honor Colegio Médico de Honduras y fiscal de la Fundacion Luz y Vida para pacientes renales.