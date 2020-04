La población tendrá que aprender a vivir con COVID-19, dice el presidente hondureño  

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo este miércoles que el coronavirus llegó a Honduras "para quedarse", por lo que la ciudadanía tendrá que aprender a vivir con la enfermedad mientras no exista una vacuna.



"El virus vino para quedarse y yo sé que va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero al final esto nos va pegar a todos, y si nos va pegar a todos lo que tenemos que hacer es cuidarnos de la mejor forma", subrayó Hernández tras realizar una visita de inspección de los trabajos en los centros de aislamiento temporal instalados en San Pedro Sula, ciudad al norte del país.



A la gran mayoría de los pacientes "nos va a pegar leve, muchos ni lo van a sentir, otro grupo más reducido lo sentirá más grave pero no fatal", enfatizó el gobernante, quien aseguró que el COVID-19 "no es broma".

"Vale más en esta lucha, es más efectivo en esta lucha, lavarse las manos con agua y jabón, mantener distanciamiento, aislarse y usar mascarillas, que una cama de hospital con el respirador más avanzado del mundo", destacó.



La ciudadanía debe aprender a "vivir con este virus mientras sale una vacuna y mientras la gente que (el virus) le va pegar suave se va inmunizando", señaló el gobernante hondureño.





Comercio abrirá hasta que población tome medidas

Sobre la reactivación de la economía, Hernández dijo que no habrá "apertura inteligente del comercio mientras el pueblo no entienda que debe guardar las medidas de seguridad" para prevenir la propagación del coronavirus.



Hernández indicó que algunos empresarios y medios de comunicación, a los que no identificó, han "estado presionando y presionando y casi amenazando" porque se reabra la actividad comercial.





Pidió no estigmatizar a la población infectada y ser "solidarios y ponernos en los zapatos de las personas que padecen esa enfermedad".



El Gobierno hondureño decretó a mediados de marzo toque de queda y declaró emergencia sanitaria para tratar de frenar la expansión del COVID-19.

Solidaridad de los empresarios

El gobernante hondureño hizo un llamamiento de "solidaridad y reflexión" a los empresarios de su país y aseguró que "solo unidos vamos a sacar adelante a Honduras de esta situación tan difícil que estamos enfrentando".



"Esto se trata de salvar vidas, no es de otra cosa y cada uno tiene su responsabilidad en esta guerra que estamos enfrentando" contra el coronavirus, enfatizó.



Exhortó a los empresarios a "hacer su sacrificio para mantener el trabajo de los empleados" y destacó que el Gobierno ha dado "un estímulo" a la micro, pequeña y mediana empresa, porque "preferimos que mantengan el empleo a que nos paguen cierta cantidad de impuesto".



"Esta responsabilidad debe estar afianzada en un concepto de ser solidario con su familia, vecinos y con Honduras. Es importante entender que cada uno de nosotros tiene que sacrificar algo para el bienestar de todos", subrayó



Anunció además que su Gobierno distribuirá "nueve millones de mascarillas" para proteger a la población de la enfermedad, que en el país ya deja 510 casos y 46 fallecidos.



Los negocios deben tomar sus medidas de bioseguridad, enfatizó Hernández, quien instó a la población a no comprar en los comercios que no cumplan con las disposiciones establecidas por las autoridades.