Gobierno supervisa centros de aislamiento para pacientes de COVID-19 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, personal de Salud y empresarios de la costa norte supervisaron los avances de los centros de aislamiento temporal para tratar los casos de COVID-19 en San Pedro Sula.

Unos 402 pacientes serán atendidos en los centros de aislamiento temporal que se encuentren en estado grave, moderado y en proceso de estabilización por coronavirus.

Los casos de coronavirus en Honduras aumentaron el martes 21 de abril a 510 positivos, mientras que, la cifra de muertos, se mantiene en 46 desde hace cuatro días, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En el recorrido estuvieron presentes la designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera; el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio; el comisionado presidencial para la atención de la emergencia de COVID-19, Lisandro Rosales; el comisionado de Sinager en Salud para el Valle de Sula, Roberto Cosenza; el presidente de la CCIC, Pedro Barquero, y varios empresarios de la zona.

Camas acondicionadas para atender a pacientes de coronavirus en Expocentro.

En comparecencia de prensa, el presidente Hernández manifestó que "aquí vamos a albergar a muchas personas con coronavirus, después solo nos restará aprender a vivir con el virus mientras salga la vacuna. A quienes me han consultado sobre cuándo volveremos a la normalidad aplicando una reapertura inteligente, les digo que mientras el pueblo no entienda que hay que seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad, no se va a abrir".

"Con aquellas empresas que han suspendido a sus empleados por su liquidez, ya construimos un aporte de al menos L6,000 para sostener a esas personas, lo mismo con la maquila. Estamos trabajando en el salvamiento de empleos y con quienes han sido suspendidos para que no les falte lo básico en el hogar".

Lisandro Rosales, representante ante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), expresó que "hay que ser conscientes sobre las medidas de circulación y horarios establecidos. Aquí en Expocentro hay 402 camas para atención necesaria durante la emergencia, de igual manera ha quedado habilitado el Laboratorio de Virología en las instalaciones de Senasa para la realización de pruebas, y en los próximos días también entrará en funcionamiento el Gimnasio Municipal con 69 camas ".

El mandatario de Honduras durante la comparecencia de prensa en la Cámara de Comercio en San Pedro Sula.

Roberto Cosenza, viceministro de Salud, informó que se trabaja con un grupo de especialistas del departamento de Cortés para atender a pacientes de coronavirus, "necesitamos un empoderamento comunitario, hemos fortalecido los hospitales con camas y ventiladores, también le hacemos un nuevo llamado a personal asistencial, que como primera barrera frente al virus, se unan y acudan a los hospitales porque la población los necesita a todos".

Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), señaló que los empresarios están comprometidos con la salud de todos, pero hay que tomar las debidas medidas y de manera masiva. "Sabemos que todos queremos regresar a la normalidad, los empresarios queremos ir de nuevo a las empresas, los trabajadores desean retornar a sus empleos, pero eso pasará hasta que se apliquen las medidas como son".

Por su lado, Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), exteriorizó que las reuniones hechas hasta ahora se han centralizado en cuatro ejes: la salud de la población y en particular la de los trabajadores, la cadena alimenticia, mantener el aparato productivo de las Mipymes y el apoyo al mercado informal.



Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula, aseveró que "hemos tenidos varias reuniones y sabemos de la preocupación, no es nada fácil, con diversos factores de la ciudad hemos coincidido que el tema de la salud es relevante, debe haber apoyo constante en los hospitales, el segundo punto es la ayuda humanitaria, por eso se está trabajando con un programa solidario en beneficio de miles de familias y por último, la reactivación de la economía".