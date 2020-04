Confesiones de David Suazo: Mourinho, el regaño de Mancini cuando fichó por el Inter e Ibrahimovic

Cerdeña, Italia.

David Suazo ha repasado su exitosa trayectoria en el fútbol italiano durante una entrevista que ha concedido a Sky Sport Italia. El exfutbolista hondureño tocó varias etapas de su andadura en el Calcio.

En declaraciones al citado medio, el catracho recordó varios pasajes de su carrera, como a Roberto Mancini, quien fue el entrenador que lo llevó al Inter, a José Mourinho, su decisión de ir al equipo nerazzurri y también a Zlatan Ibrahimovic, jugador que se mantiene activo actualmente.

Mancini pidió a Suazo luego de la estupenda temporada del catracho en el Cagliari en el 2006, marcando 23 goles en los 37 partidos que jugó el equipo, y superando a Gigi Riva, un mítico jugador del club sardo y fue así como se convirtió en capitán y líder.

Ese mismo año, 'La Pantera' recibió el galardón 'Oscar del Calcio' al Mejor Futbolista Extranjero de la Serie A de Italia, compartiendo el premio con el astro brasileño Kaká.

David Suazo dejó su marca en el Cagliari.

Suazo salió campeón de la Serie A con el Inter de Milán en la temporada 2007-2008. "Ser parte de ese Inter fue genial, ganamos un campeonato el último día en Parma (en 2007-2008, ed.) y fue una fiesta fantástica para todos. Pero puse esta alegría a la par con la promoción de Cagliari en 2003/2004, fue como un campeonato. No habíamos estado en la Serie A durante cuatro años, en esas temporadas pude crecer. Y luego, para un hondureño, ganar un campeonato en Italia es algo especial".

Con Macini como timonel del conjunto nerroazzurro, Suazo disputó 27 partidos y marcó 8 goles en su primera campaña, pero luego las cosas cambiaron con la llegada al banquillo del portugués José Mourinho, quien apenas contaba con el hondureño.

"Cuando eres parte de un grupo como el del Inter que ganó, sientes tus victorias. He estado en ese grupo durante seis meses, también he creado una red. Luego siempre los seguí, así que siento que el 'Triplete' incluso me siento parte de él. La fuerza del club nerazzurro era el grupo, incluso si no te unías al once titular, sabías que formabas parte de un equipo que estaba haciendo historia. El crédito va a Mourinho, todos estábamos listos para ayudar y los resultados finales lo demostraron", dijo el catracho.

EL REGAÑO DE MANCINI

En la entrevista, Suazo comparó a Roberto Mancini y José Mourinho. Además, recordó un regaño que recibió de parte del entrenador italiano cuando fichó por el Inter de Milán.

"Mancini y Mourinho son dos ganadores, diferentes en la gestión del equipo. José elige uno de sus equipos y es ese, entonces si el titular se lastima, ingresas. En cambio, Mancini mantuvo a todos en la cuerda, rotó a los jugadores mucho más. Los defectos de ambos para Mou son el hecho de que me hizo jugar poco. Mancini, sin embargo, me quería a toda costa, pero se enojó demasiado. Me repitió: 'Debes entender que ya no estás en Cagliari', pero me dio muchos consejos importantes", recordó.

David Suazo fue dirigido por José Mourinho en el Inter de Milán.

Y agregó: "Como entrenadores, en Cagliari tenía más de 15 de ellos, incluido Giampaolo, todos me dieron algo. Me gustaría hacer como (Roberto) De Zerbi (actualmente dirige al Sassuolo), Roberto D'Aversa (actualmente es el entrenador del Parma) o como Ivan Jurić (actualmente entrena al Hellas Verona)".

INTER SÍ, AC MILAN NO

Su enorme trabajo en el Cagliari, donde se convirtió en leyenda, lo llevó a tener ofertas de los dos grandes equipos del fútbol italiano, el Inter y el AC Milan. Recordó que dejar el equipo sardo no fue fácil

"El Cagliari me dijo que había una oportunidad de ir a Milán, pero yo ya había dado mi palabra al Inter y la respeté, también hablé con Mancini. Dejar Cagliari después de 8 años no fue fácil, es mi ciudad e incluso hoy vivo aquí. Pero cuando llegan llamadas como esa, su club le habla al respecto y evalúan juntos, era hora de irse. En el Inter me sentí muy satisfecho, conocí a jugadores y entrenadores importantes".

IBRAHIMOVIC

Suazo compartió vestuario con grandes estrellas mundiales como Zlatan Ibrahimovic y Luis Figo.

Por último, David Suazo, que debutó en el fútbol de manera profesional en 1999 con el Olimpia, recordó a algunos jugadores como el sueco Zlatan Ibrahimovic.

"Aprendí de todos, comenzando por (Gianfranco) Zola en Cagliari. Ibra me impresionó, él era el jugador que realmente solo podía ganar los partidos también (Diego) Milito y (Luis) Figo eran muy fuertes. Cuando era niño en Honduras solo veíamos un juego de la Serie A en la televisión por semana, y siempre era uno de los Maradona de Napoli".