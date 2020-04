Viene drástico racionamiento de agua para Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.

Otro severo programa de racionamiento de agua potable se implementará en la ciudad de Siguatepeque de continuar el prolongado verano en el país, anunciaron las autoridades de la unidad desconcentrada Aguas de Siguatepeque.

Fernando Villalvir, gerente general de la empresa, dijo que debido a la sequía prolongada la reserva hídrica de la zona está totalmente colapsada, por lo cual se estableció desde inicios del año un primer programa de racionamiento, afectando a más de 30 sectores de la ciudad, entre barrios y colonias.

Los sectores donde la situación de escasez es más grave son las colonias Juan de la Cruz Avelar, Antonio Mata, Los Ángeles, El Higo, Las Flores, Víctor Chávez y los barrios Suyapita, San Luis de Aguas Calientes, La Primavera, San Juan, Cabañas, El Carmen, San Miguel, entre otras.

LEA: Honduras reporta 5 casos nuevos de COVID 19; 477 en total

Villalvir expuso que la crisis hídrica no se circunscribe solamente en el caso urbano de la ciudad de Siguatepeque, sino que en el resto del municipio, ya que se trata de unas 67 juntas administradoras de agua potable las que funcionan en toda la zona.

“Es un problema grave de municipio, Aguas de Siguatepeque solamente le presta el servicio a un 80 por ciento de la ciudad y el otro 20 por ciento es manejado por juntas de agua, donde la situación es sumamente más grave por la falta del vital líquido, recibiendo el servicio cada quince o veinte días”, reveló.

“Por lo menos el 50 por ciento de las 67 juntas de agua tienen problemas de suministro, como en las zonas de la Juan Avelar, Mata, Puran, Sinaí y Brisas del Bosque, que no son clientes de Agua de Siguatepeque porque tienen sus propias juntas de agua, y también hay zonas rurales como El Rincón, Villa Alicia, Buenas Casas y Los Tres Pasos”, señaló.

Villalvir dijo que se tiene que declarar una emergencia municipal por falta del suministro de agua potable, pues cada vez se vuelve imposible suministrar el líquido a una población que ya supera los 80,000 habitantes en el caso urbano.

“De no ser por las estaciones de bombeo, Siguatepeque fuese un caos, esto es un alto costo porque no tenemos agua superficial, no solamente existe el costo económico para el mantenimiento de los pozos, sino también el pago de energía eléctrica, que ronda los 600,000 lempiras mensuales”, detalló.