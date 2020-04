Miami, epicentro de la pandemia en Florida, sobrepasa las 200 muertes

Florida, Estados Unidos.

El condado de Miami-Dade, epicentro en Florida (EEUU) de la pandemia del SARS-CoV-2, cifró en 202 las muertes este domingo, el 26,4 % del estado, que en total suma 764 fallecidos y 25,996 casos, mientras las autoridades planean una reapertura gradual de espacios públicos y comercios.



El número de contagios confirmados en Miami-Dade por el Departamento de Salud estatal es de 9,166 casos, mientras se planea reabrir playas, marinas y parques con base en órdenes vigentes de distanciamiento social.



Las cifras generales del estado continúan en aumento, aunque los casos que se suman en las últimas jornadas no pasan del millar diarios.



Este domingo, Florida cierra con 727 casos más que ayer.





Broward, el segundo condado con más confirmados, tiene 3,960 en el más reciente recuento,y un total de 115 fallecidos.



El gobernador estatal, Ron DeSantis, anunció en una conferencia a última hora del sábado que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria no volverán a abrir este curso lectivo, por lo que las clases continuarán a distancia.



La medida, que da respuesta a una carta que la Asociación de Educación de Florida (FEA) le envió al gobernador pidiéndole que no abrieran las escuelas por temor a contagios, no cumple con las previsiones del Distrito Escolar Miami-Dade de abrir a principios de mayo.



Este es el cuarto más grande de Estados Unidos (con 345,000 estudiantes), compuesto por un amplio tejido social de inmigrantes.

MIAMI BEACH TODAVÍA DEBE ESPERAR

El alcalde del condado, Carlos Giménez, dijo este sábado que los espacios recreativos se abrirán de manera segura "más temprano que tarde", al tiempo en que criticó escenas de playas abiertas el viernes en el norte del estado, donde las personas paseaban sin mascarillas y muy juntas.



Giménez advirtió esta tarde en un tuit que todavía no tiene fecha de apertura para las playas de este condado, en el que se encuentra Miami Beach, uno de los balnearios más visitados del mundo.



"Aunque estamos consultando con expertos médicos sobre la futura apertura de espacios públicos, actualmente no hay un cronograma para abrir playas", adelantó en sus redes sociales.



Miami-Dade, que de acuerdo con cifras del propio Giménez tiene una población de más de 2,8 millones de habitantes, ya lanzó una señal de alarma la semana pasada cuando dos morgues móviles aparecieron en la Oficina condal del Forense.



Los remolques refrigerados, revelados por el canal de noticias Local 10, recordaron la situación de emergencia máxima que vive la ciudad de Nueva York, la más contagiada por la pandemia en Estados Unidos.



Esta crisis ha llevado a que más de 180,000 personas reclamaran la ayuda económica por desempleo en Florida en la última semana, según datos del Departamento de Trabajo estadounidense.



"Queremos ver a las personas volver a trabajar (...). Queremos continuar con la estrategia de desarrollo económico de Florida", dijo DeSantis ayer en una conferencia de prensa.

También hizo hincapié en que la nueva fase no abrirá restricciones para que se junten "grandes multitudes".



De esta manera, el gobernador de Florida se adapta al plan propuesto el viernes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que, dejando la última decisión en manos de los gobernadores estatales, planteó reabrir la actividad social y económica del país en tres fases.



El nuevo coronavirus ha causado en EEUU más de 700,000 contagios y al menos 39,000 muertes, lo que lo sitúa actualmente como el más golpeado en el mundo por la enfermedad. EFE