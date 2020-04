En 10 días estará lista sala COVID-19 en el Gimnasio Municipal

San Pedro Sula, Honduras.



El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, supervisó este domingo las instalaciones del Gimnasio Municipal, donde se trabaja en el acondicionamiento de la Sala Covid-19 Intermedia, que estará lista en unos 10 días, y en la cual hasta el momento se han instalado varias áreas.



"Este es un proyecto que ha priorizado la Corporación Municipal, con el objetivo de poner un granito de arena en esta lucha contra el Covid-19", dijo el alcalde Calidonio, tras agregar que "hace dos días iniciamos el trabajo de acondicionamiento de dicha sala, por lo que los trabajos avanzan rápido, además ya se ha hecho compras de fideicomiso con el banco de Occidente y eso toma un proceso, por lo que esperamos que en 10 días lleguen los equipos que se han comprado para equipar la sala".



Detalló que en la sala ya se cuentan con las camas, con una capacidad para 61 pacientes, y la misma es una sala intermedia para pacientes que inician con problemas o síntomas leves o intermedios de Covid-19.



Pormenorizó que la sala contará con equipos de oxígeno y de controles básicos para dar seguimiento. "Son 61 camas, esto es el 10 por ciento de lo que tiene capacidad, por ejemplo el hospital Mario Catarino Rivas, y creemos que si nosotros logramos asegurar que estas personas se traten bien evitaríamos que lleguen a cuidados intensivos que es donde tenemos más limitantes".

El hospital temporal estará habilitado en diez días, informan autoridades municipales.

Agregó que la sala estará atendida con equipo médico y enfermeras, también se dispondrá de dietas, comida y medicamentos, todo completamente gratis para el paciente, "todo ello con fondos municipales y lógicamente el gobierno central nos estará apoyando con algunos equipos y solicitudes, pero en principio hemos hecho una inversión muy importante aprobada por unanimidad por la Corporación Municipal, lo cual agradezco a todos los regidores".



Además precisó que en la sala habrá equipos de audio y vídeo para poder motivar a las personas que están en cuidado leve e intermedio de Covid-19.



El alcalde también apuntó que en el sitio habrá aparte baños, duchas y camerinos para el personal médico, así como áreas específicas para tres preclínicas por nivel, es decir "por cada 20 camas habrá una preclínica, además de una estación de enfermería, una farmacia interna para lo que necesite el personal médico, y otra farmacia externa para cuando salga el paciente. También se está acondicionando la parte del ingreso al tener lugares de desinfección para las personas. Además de tener expedientes digitales para darles seguimiento al paciente".



Adelantó que para que el paciente que ingrese a la Sala Covid-19 Intermedia esté en contacto con sus familiares habilitarán dos Ipad, con una conexión vía telefónica o vídeollamada entre el paciente y sus familiares, de manera tal que estos últimos estén informados de cómo está evolucionando la salud de su pariente.



El alcalde aseguró que la sala tendrá un ambiente profesional, sanitizado, con todos los niveles y protocolos de bioseguridad y contacto con sus familias.



Sobre el personal médico, apuntó que "se está contratando todos los médicos internistas, generales, a quienes se les dará la capacitación, igual que a las enfermeras, como personal administrativo municipal".



El jefe edilicio enfatizó que todo el proyecto tendrá un costo de alrededor de 10 millones de lempiras, distribuidos entre lo que se va a comprar, lo que se va tener, además la planilla será de un millón y medio de lempiras mensuales para médicos y enfermeras, todos esto con fondos municipales.



Recalcó que el acondicionamiento de la Sala Covid-19 Intermedia es un esfuerzo municipal y se está ejecutando bajo todas las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la Secretaría de Salud y también en conjunto con el gobierno central en el sentido de apoyar las necesidades que se tienen de salud no solo del municipio sino del Valle de Sula.



"Todos estos equipos serán pasados después de la emergencia para ser utilizados o crear un piso completo por lo menos de una sala municipal en el hospital Catarino Rivas, además de poder ayudar en otros hospitales con el objetivo de que la inversión que se hace hoy no se desvanezca después de la emergencia, sino que sean equipos permanentes con calidad hospitalaria y de alto nivel, proyectando así la ciudad en la salud no solo de lo que necesitan los sampedranos, sino también en el Valle de Sula.



El alcalde Calidonio finalmente instó a los sampedranos a no salir de sus casas, "aunque puedan salir, aunque tengan las facilidades si el gobierno no ha decretado el toque de queda absoluto, no salga, hay cosas que pueden esperar, su salud no puede esperar, la responsabilidad es de ustedes, les pedimos por favor, de corazón y con humildad, por favor, no salgan, la operación de entrega de alimentos en los barrios más vulnerables está en camino y trabajando, tengamos paciencia y prudencia. Es mejor estar encerrado por el gusto de uno en su casa, que estar encerrado en un hospital, no queremos que pase un momento difícil y de angustia, cuidémonos, esto es bastante serio".



Felicitó a los alcaldes de los municipios del Valle de Sula donde no se han presentado casos de Covid-19, por esa gran labor que están ejecutando, al tiempo que los instó a seguir trabajando fuerte; mientras que a los jefes edilicios cuyos municipios ya tienen casos que sigan trabajando, no desmayen porque esto se puede levantar muy rápidamente.